Kurzschluss Ursache für den Stromausfall

Das Stromnetz der MVV in Mannheim ist 3700 Kilometer lang. © Rinderspacher

Ein Kurzschluss in einem Mittelspannungskabel war Schuld: Die Ursache für den Stromausfall in Teilen der Innenstadt am Dienstagabend ist nach Angaben der MVV gefunden. "Wir sind dabei, das zu reparieren", sagte ein Sprecher des Energieversorgungsunternehmens. Der Ort des Fehlers habe sich in der Nähe des "Mercure Hotels" in F 7 befunden. Zeitweise rund 1000 Menschen in dem Bereich zwischen den Quadraten E 7 und I 7 waren zwischen 19 und etwa 20.40 Uhr betroffen.

Technisch bedingte Ausfälle lassen sich laut MVV nie ganz vermeiden. "Es handelt sich um technische Anlagen, die auch bei der besten Instandhaltungsstrategie materialbedingt, witterungsbedingt oder durch andere äußere Anlässe ausfallen können", sagte Florian Pavel auf Anfrage. Er ist Geschäftsführer der Netrion GmbH, der Netzgesellschaft von MVV Energie.

Das Mannheimer Stromnetz hat eine Gesamtlänge von 3700 Kilometern. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre fiel bundesweit der Strom für 16,22 Minuten pro Jahr aus. In Mannheim habe diese Zahl nach Angaben der MVV bei 13,93 Minuten gelegen.

In der Leitwarte von MVV Energie sind im Schichtbetrieb rund um die Uhr 20 Mitarbeiter tätig. Im Falle einer Störung wie am Dienstagabend sind sie die Ersten, die dies erfahren. Seien Kunden betroffen, habe eine Wiederherstellung der Versorgung höchste Priorität, sagt Pavel. Das Mannheimer Stromnetz sei sehr engmaschig, so dass sich fast immer eine passende "Umleitung" finde: "In den allermeisten Fällen können wir von der Leitwarte aus den Strom innerhalb von ganz kurzer Zeit wieder einschalten", erklärt Pavel.

Wenn nicht, rücke der Bereitschaftsdienst zum Ort der Störung aus. Im Bereitschaftsdienst sind für die Stromversorgung zehn Fachleute 24 Stunden am Tag in Rufbereitschaft. Ist die Stelle gefunden, müssten Tiefbauer sie vor der Reparatur zunächst freigraben. stp