Kyla erobert Senioren-Herzen

Silke Wehe mit ihrer vier Jahre alten Labrador-Hündin Kyla: Die Ergotherapeutin arbeitet mit dem Vierbeiner in der Geriatrischen Abteilung des Klinikums. © Geiler

Jeden Dienstag um halb drei ist es soweit, dann kommen Therapiehündin Kyla und ihr Frauchen Silke Wehe zu Besuch in den Aufenthaltsraum der Geriatrischen Abteilung im Klinikum Mannheim. Drei Patienten sind es an diesem Nachmittag, die kurz vor der Kyla-Stunde von Krankenschwestern in den Raum begleitet werden. Die beige-weiße Labradorhündin kommt wedelnd herein und dreht erst mal eine Runde, um zu schnuppern. Auf die Kommandos ihrer Besitzerin reagiert sie sofort, wirkt aufmerksam und diszipliniert. "Wenn sie ihr Geschirr fürs Krankenhaus anbekommt, ist sie in einer anderen Rolle, als wenn sie daheim ihr Halsband trägt," erklärt die 38-jährige Ergotherapeutin und Hundebesitzerin aus der Gartenstadt.

Schulung dauert ein halbes Jahr

"Sie kann es genau unterscheiden. Hier ist sie konzentriert, im Wald tobt sie dann umher und buddelt." Vier Jahre ist Kyla alt, schon als Welpe war sie bei ihrem Frauchen in der Ergotherapie-Praxis mit dabei, sehr zur Freude der Patienten. Durch Artikel in Fachzeitschriften kam Silke Wehe auf die Idee, ihre Hündin zum Therapiehund ausbilden zu lassen. "Es stellte sich heraus, das Kyla geeignet dafür war, sie ist sehr ruhig und ausgeglichen." Vor drei Jahren fiel die Entscheidung für die Ausbildung bei Canis Lupus Therapeuticus, einem Verein aus Leimen. Ein halbes Jahr lang dauerte die Schulung, die einen theoretischen und einen praktischen Teil beinhaltete.

"Die Ausbildung war nicht einfach, aber wir haben es gemeinsam geschafft", so Wehe. Die Patienten der Geriatrie freuen sich auf Kyla. "Ich bin seit drei Wochen hier und treffe die Kleine schon zum zweiten Mal", so die 89-jährige Thea Klomfass aus Viernheim. Nach der Begrüßungsrunde beginnt der spielerische Teil. Jeder darf den Labrador "Sitz" machen lassen und danach ein Leckerli geben. Futter ist das Größte für Kyla.

Die Leckerlies werden in jeder Runde unterschiedlich verabreicht, einmal als eine Art Hütchenspiel, dann wird eines in ein Handtuch eingerollt, das Kyla wieder mit ihrer Schnauze entrollen muss. Die Spiele dienen nicht nur der Kurzweil der Patienten, sondern auch ergotherapeutischen Zwecken, denn die Motorik der Hände wird nebenbei gefördert. Dasselbe gilt für das Gedächtnis und die Kommunikation. Die Anwesenden hatten selbst Hunde und erzählen von ihnen. "Wir hatten früher ein Binnenschiff, und unser Schiffshund war ein Spitz", erinnert sich Ruth Blawert (86) aus Ilvesheim. "Das war ein schlaues Tier, es hat den Weg vom Schiff zu unserem Haus alleine gefunden, ohne ihn vorher gekannt zu haben."

Abwechslung im Klinikalltag

Der 88-jährige Hans-Ulrich Cleff aus Mannheim war schon immer ein Freund der großen, imposanten Hunde: "Meine Tochter hat einen Rottweiler, ich hatte früher altdeutsche Schäferhunde." Die Leute beschäftigen sich eine Stunde lang mit einem Hund und sprechen dabei über dieses Thema, was im Klinikalltag, bei dem das Thema Krankheiten stets vorherrschend ist, eine große Abwechslung bedeutet. Auch die Ergotherapeutin hat Anekdoten über Kyla auf Lager: "Sie wedelt so sehr mit dem Schwanz, dass sie schon einmal eine Rutenprellung hatte." Zum Abschied macht die Hündin noch einmal die Runde und gibt jedem Patienten Pfötchen, natürlich gegen ein Leckerli.

Für die Organisation der Besuchsstunde, die unter dem Begriff "Tiergestützte Intervention" läuft, ist Geriatrie-Mitarbeiterin Anne Stöhr zuständig. "Wir hatten uns die Frage gestellt, wie wir die Situation der Patienten verbessern könnten, damit sie etwas Anderes als den Klinikalltag erleben und Abwechslung haben", so Stöhr.

Aufgrund der Hygienevorschriften sei es ein langer Weg gewesen, das Projekt zu verwirklichen. "Kyla darf beispielsweise nur einen bestimmten Aufgang nehmen, die Teilnehmer desinfizieren sich vorher und nachher die Hände", so die Organisatorin. Auch müssen die Patienten bestimmte gesundheitliche Voraussetzungen erfüllen, um an Kylas Besuchsstunde teilzunehmen.