Ladendiebe erwischt

Auf frischer Tat hat ein Ladendetektiv in einem Sportgeschäft in der Innenstadt zwei Diebe ertappt. Die 18 und 30 Jahre alten Männer sollen nach Angaben der Polizei versucht haben, Fußballtrikots zu stehlen. Dabei hat der Ältere nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen vier Trikots an sich genommen und soll damit in die Umkleidekabine gegangen sein, während der Jüngere die in der Auslage verbliebenden Trikots entsprechend drapiert haben soll, um so den entstandenen Fehlbestand zu verschleiern.

Nachdem der 30-Jährige den Umkleidebereich wieder verlassen hatte, soll er zwei der Trikots auf die Auslage zurückgelegt und die anderen beiden Kleidungsstücke im Wert von 85 Euro in eine mitgeführte, zu Diebstahlszwecken präparierte Umhängetasche eingesteckt haben. Danach wollten die Männer laut Polizei das Geschäft verlassen. Sie wurden jedoch von dem Ladendetektiv aufgehalten, der den Diebstahl bemerkt hatte.

Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Polizei wurde bei dem 18-Jährigen ein Mobiltelefon gefunden, das gestohlen worden war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden die Tatverdächtigen am nächsten Tag dem zuständigen Jugendrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt.

Verhandlung schon am Dienstag

Im Rahmen des Beschleunigten Verfahrens, das innerhalb einer Woche bei einer einfachen Sach- oder klaren Rechtslage Anwendung finden kann, wurden die Beschuldigten, die beide aus Algerien stammen, dem zuständigen Jugendrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der gegen beide Hauptverhandlungshaftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall und des Hausfriedensbruchs erließ. Anschließend wurden die Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Hauptverhandlung gegen sie wird nach Auskunft der Polizei bereits am kommenden Dienstag stattfinden. pol/stp