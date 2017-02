Land der begrenzten Möglichkeiten

"Die letzte Fahrt in die USA war eine tolle Fahrt", erinnert sich Roland Haaß, Leiter des Johanna-Geissmar-Gymnasiums, an den Schüleraustausch gemeinsam mit dem Liselotte-Gymnasium (Lilo). Im Herbst 2016 war das, "noch zu demokratischen Zeiten". Das Wort verwendet Haaß mit Bedacht - und in seiner Doppelbedeutung. Mit Obama waren damals die Demokraten am Ruder - und die Demokratie gefestigt.

Doch jetzt scheint das Land der unbegrenzten Möglichkeiten sich immer stärker abzugrenzen. Seit einigen Tagen weht ein anderer Wind - und bläst jede Menge an Ungewissheit über den Großen Teich. Wie wirkt sich der vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angeordnete Einreisestopp auf Schüler aus, die beispielsweise syrischer, irakischer oder iranischer Herkunft sind? Können sie künftig an Austauschreisen teilnehmen?

Das fragt sich unter anderem Alexander Sauter, Leiter des Karl-Friedrich-Gymasiums (KFG). Alle zwei Jahre steht eine Reise zur Partnerschule in West-Lafayette in Indiana an, die nächste ist für September geplant. "Wir sind gerade im Vorauswahlprozess", berichtet Sauter. Er schließt nicht aus, dass Schüler, die aus einem der sieben gebannten Staaten stammen, betroffen sein könnten. Seit neun Jahren reisen Gruppen hin und her. "Für uns ist es wichtig, dass solche Beziehungen nicht einschlafen."

Schüleraustausch mit den USA Die meisten USA-Austauschreisen von Mannheimer Schülern sind im Herbst geplant. Zu den Gruppen zählen naturgemäß auch Jugendliche aus den sieben vom US-Präsidenten Trump gebannten Staaten. Der Einreisestopp wurde aber zunächst für 90 Tage verhängt. Er würde dann also nicht mehr gelten.

Planungssicherheit haben die Schulen deshalb allerdings nicht. Sie befürchten neue Restriktionen.

Bereits seit 2004 kooperiert das Lilo mit der Souhegan-Highschool in Amherst - und seit kurzem zusätzlich mit der Nashua-Highschool, beide in New Hampshire. Eva Pfreundschuh organisiert den Austausch. Für die knapp dreiwöchige Fahrt im Oktober hat sie zurzeit "noch keine Schülerliste erstellt". Sie hofft aber darauf, dass es keine Probleme gibt - zumal seit gestern Betroffene mit doppelter Staatsbürgerschaft wieder Visa erhielten.

Auch Rainer Halfar, Chef des Feudenheim-Gymnasiums, erwartet keine Schwierigkeiten, wenn im November die Reise zum Mid-Pacific Institute Honolulu auf Hawaii beginnt. Für Silke Herr, Leiterin des Geschwister-Scholl-Gymasiums, steht der für den Herbst geplante Schüleraustausch noch "nicht oben auf der Agenda". Ohnehin müsse man erst die weiteren Entwicklungen in den USA abwarten.

Hochschulrektoren protestieren

Abwarten lautet auch die Devise an der Universität Mannheim. Zwar pflegt sie deutlich mehr als zehn Prozent ihrer 450 weltweiten Partnerschaften mit den USA, wie Pressesprecherin Katja Bär mitteilt. Aber bisher sei ihr von Problemen nichts bekannt.

Das hält die Hochschulrektorenkonferenz nicht von deutlicher Kritik ab. Trumps Dekret, so Präsident Horst Hippler, stelle eine "pauschale Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Staats- und Religionszugehörigkeit" dar und beinträchtige "den internationalen wissenschaftlichen Austausch massiv".