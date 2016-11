Land: Keine Chemikalien nachweisbar

Die Landesregierung hat in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der beiden Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei und Boris Weirauch jetzt Entwarnung bezüglich der PFC-Belastung von Ackerböden und Trinkwasser im Mannheimer Norden gegeben.

"In 26 Proben konnte kein PFC nachgewiesen werden, lediglich in einer Probe Weizen (Sandhofen) wurde der Beurteilungswert gesichert überschritten, zwei Proben bei Körnermais lagen knapp unterhalb des Beurteilungswertes", zitieren die beiden Abgeordneten die Antwort des Landwirtschaftsministeriums. Demnach wurden offenbar neben Boden- und Wasserproben (wir berichteten) auch Untersuchungen am Getreide und anderen Produkten, die in belasteten Böden gezogen wurden, genommen.

PFC (per- und polyfluorierte Chemikalien) soll über Papierschlämme, die in Kompost eingearbeitet wurden, auf Äcker gelangt sein. Stoffe der PFC-Gruppe stehen unter anderem im Verdacht, krebserregend zu wirken. Varianten der Chemikalie werden in zahlreichen Alltagsprodukten angewendet, unter anderem zur Imprägnierung von Bekleidungsstücken. PFC wurde aber auch als Additiv (Zusatzstoff) im Flugzeugtreibstoff der amerikanischen Streitkräfte verwendet.

Die Landwirte im Mannheimer Norden dürfen nach Angaben der Landtagsabgeordneten Weirauch und Fulst-Blei ihre Äcker weiter bewirtschaften. red/lang