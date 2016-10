Land sucht neuen Standort für Flüchtlingsunterkunft

Blick in die bestehende Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der Industriestraße: Wohin die Einrichtung künftig kommen soll, ist wieder völlig offen.

Bis 2018 sollte alles fertig sein, eine neue Unterkunft für Flüchtlinge. Doch das Land hat von seiner Planung, in der Neckarstadt-West eine Landeserstaufnahmestelle (LEA) zu bauen, mittlerweile Abstand genommen. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der beiden Mannheimer Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und Stefan Fulst-Blei (beide SPD) hervor.

"Aktuell ruht das Verfahren um einen LEA-Neubau in der Ludwig-Jolly-Straße", schreibt der zuständige Innenminister Thomas Strobl (CDU) in seiner Antwort auf die Anfrage, die dem "MM" vorliegt. Das Land gestalte derzeit seine Struktur der Erstaufnahme neu, heißt es darin weiter. Es gehe darum, flexibel auf das "jeweilige Ankunftsgeschehen reagieren" zu können. Der ursprünglich geplante Neubau passe wegen der "hohen Kosten" und der "schlechten Eignung des Grundstücks" da nicht mehr ins Konzept.

Nun werden auch die "durch das Land genutzten Liegenschaften in Mannheim einer Prüfung unterzogen", heißt es weiter. Unklar ist, ob das Land jetzt also überlegt, eine der Konversionsflächen dauerhaft für die Flüchtlingsunterbringung zu nutzen. Derzeit sind Unterkünfte auf Franklin, Spinelli und Hammond, wobei letztere Einrichtung stillgelegt ist. Zudem gibt es weiter die alte Landeserstaufnahmestelle in der Industriestraße.

Die Standorte In Mannheim gibt es mehrere Flüchtlingsunterkünfte: In der Landeserstaufnahmestelle in der Pyramidenstraße (Neckarstadt) sind derzeit 524 Menschen untergebracht. Diese Einrichtung gab es schon vor der aktuellen Flüchtlingswelle. Neu dazugekommen sind dann die Unterkünfte in früheren US-Kasernen. Derzeit sind auf Franklin (Käfertal) weitere 1880 Menschen und auf Spinelli (Feudenheim) 739 Flüchtlinge untergebracht. Die Einrichtung in den Hammond-Barracks (Seckenheim) ist derzeit geschlossen, soll aber "bis auf weiteres" weiter vorgehalten werden. bro

Dort leben rund 520 Flüchtlinge. Weil das Gebäude aber marode und eine hohe Miete dafür fällig ist, wollte das Land in der benachbarten Ludwig-Jolly-Straße neu bauen. Jetzt beginnt die Suche nach einem Standort offenbar von Neuem.

Weirauch sieht "Konfliktlagen"

Offen hält sich die Landesregierung weiter, ob sie im Zuge der Wohnsitzauflage Mannheim anerkannte Flüchtlinge zuweisen wird. Auch das hatten die Abgeordneten Weirauch und Fulst-Blei in ihrer Anfrage wissen wollen. Rechtlich sei Mannheim jedenfalls von dieser Regelung nicht ausgeschlossen, schreibt nun CDU-Minister Strobl.

Für Städte wie Mannheim mit einer Landeserstaufnahmestelle gilt die Regel, dass sie selbst keine weiteren Flüchtlinge unterbringen müssen, die auf den Abschluss ihres Verfahrens warten. Diese Regel, so Strobl, gelte aber nicht für die Wohnsitzauflage. Die wiederum soll dafür sorgen, dass schon anerkannte Flüchtlinge ebenfalls gleichmäßig auf alle Städte verteilt werden - und Mannheim sei davon nicht ausgeschlossen.

"Der Grundgedanke der Wohnsitzauflage ist sicher richtig", sagt der SPD-Abgeordnete Weirauch als Reaktion auf die Antwort aus Stuttgart. "Die Landesregierung muss aber darauf achten, dass nicht bestehende Konfliktlagen in Städten wie Mannheim durch die Zuweisungen noch verschärft werden." Es könne darum nicht nur nach den Einwohnerzahlen der aufnehmenden Städte verteilt werden, "sondern es müssen auch die sozialen Rahmenbedingungen einer Stadt eine wichtige Rolle spielen."