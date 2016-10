„Lang, lang ist’s her!“

Wie kurz die Beine von Lügen sein können - und mögen sie noch so kindlich harmlos sein - daran fühlt sich "MM"-Leser Steffen Becker beim Anblick des Fotos von Folge 73 des Bilderrätsels "Erkennen Sie Mannheim?" erinnert. Und an das Gefühl, vor lauter Scham am liebsten so tief abzutauchen wie das Unterseeboot aus "Sealab 2020", der Lieblingszeichentrickserie des damals Achtjährigen.

Claudia Jankowski denkt bei dem Foto eher an Stenokurse und Kurzschrift-Pauken. Doch alle Rater kamen der Lösung mit "etwas erwachsener Bildung" rasch auf die Spur: Die Aufnahem aus dem Jahre 1983 gibt den Blick frei auf Q 3, auf die Schaukästen der Abendakademie (VHS), die damals noch ihren Sitz in R 3,3 hatte, und - ganz im Hintergrund - auf die zu jener Zeit eingerüstete Marktplatzkirche St. Sebastian in G 1.

"Noch heute eher weniger an körperlicher Betätigung interessiert", erinnere sich Steffen Becker daran, dass er 1974 "in genau dieser Volksschule in R 3", wohl auf Betreiben seiner Eltern hin, "eher widerwillig" einen Kinder-Judo-Kurs besuchen musste, "einen Nachmittag in der Woche, immer dienstags". Was der damals Achtjährige offenbar wenig lustig fand. Jedenfalls ausgerechnet an jenem gewissen Tag, an dem er seiner Mutter ausnahmsweise vorgelogen hatte, dass der Kurs diesmal ausfallen würde, nahm sie ihn, statt dessen zum Einkaufen mit in die Innenstadt. Doch, böse Falle: Etwa zu der Zeit, als der Kurs gewöhnlich endete, kamen die beiden auf ihrem Heimweg - "wir wohnten damals in U 1, 28" - am Marktplatz vorbei. Und trafen dort, Schreck oh Schreck, einen Sportsfreund aus dem Judokurs. Und er dachte sich gar nichts dabei, "als er im Beisein meiner Mami" ahnungslos fragte, wo sein Kumpel denn gewesen sei. "Tja, kalt erwischt", leugnen half dem Ertappten nicht das Geringste: "Die Geschichte endete mit einem seinerzeit bei uns gerne praktizierten elterlichen Sanktionsmittel: Fernsehverbot!" Und der Wallstädter weiß es noch, als wäre es erst gestern gewesen: "Betroffen war eine Folge der 1974 in der ARD ausgestrahlten Zeichentrickserie 'Sealab 2020', die ich total gern mochte."

Gewinner Folge 73 Der "Mannheimer Morgen" und das Stadtarchiv - Institut für Stadtgeschichte arbeiten bei dem Rätsel "Erkennen Sie Mannheim?" Hand in Hand. In jeder Folge werden drei Bildbände, DVDs oder historische Schriften vom Stadtarchiv verlost. Die Gewinner erhalten ihre Preise dann von uns in den kommenden Tagen zugesandt. Diesmal haben bei unserer Rätselserie "Erkennen Sie Mannheim?" folgende Leser gewonnen: Gelga Reinhold und Torben Collett sowie Wolfgang Hettinger. Morgen erscheint Teil 74 von "Erkennen Sie Mannheim?"

Stenografie und Sammeltassen

Nicht nur so manche sportliche, sondern vor allem berufliche Karriere, nahm in dem Gebäude in R 3 ihren Anfang. "Dort in der alten VHS habe ich in den 70er Jahren Stenografie und Kurzschrift gelernt", erzählt Claudia Jankowski: "Das brauchte man damals noch." Aber so viel Lernerei macht natürlich durstig. Und so erkannten auch viele andere Leser auf der linken Seite das Gebäude der Destille Nr. 13. Was die Almenhöferin mit einem Anflug von leiser Wehmut quittiert: "Lang, lang ist's her!" Das gilt auch für Manfred Hexamers Muttertagseinkäufe in Q 2 bei "Topf und Pfanne". Was die Mama damals geschenkt bekam, als der Neckarstädter noch ein kleiner Junge war? "Sammeltassen", selbst zum Geburtstag.

Ein durchaus harmloses Vergnügen, genau wie das Sammeln von Münzen - selbst wenn "MM"-Leser Norbert Leidig dieses Hobby mit einem schrecklichen Verbrechen in Verbindung bringt. Denn auf dem Rätsel-Foto ist der Laden des Schmuck- und Münzhändlers in Q 3 zu erkennen, der dort im Dezember 1996 erschossen wurde. Der Täter ist niemals gefasst worden.

Doch zurück nach R 3. Uta von Sohl erinnert sich sogar noch an den Vormieter der VHS: die Allgemeine Zeitung (AZ). Dort hatte sich Ende der 60er-Jahre Klaus Hiltscher beworben: "Damals war ich noch als DJ angestellt. Und fragte, ob sie nicht jemanden brauchen könnten, der sich mit moderner Musik auskennt." Zu seinem großen Bedauern wurde er nicht angestellt. Kurz darauf erfuhr er auch warum: Die AZ stellte vier Wochen nach Hiltschers Bewerbung ihr Erscheinen ein.

Und Steffen Becker, hat er den Groll auf seine Eltern wegen des damals verhängten Fernsehverbots - und den damit verbundenen Verzicht auf eine weitere Reise mit der "Sealab 2020" - inzwischen verschmerzt? "Klar", da lacht der Wallstädter. Aber eines möchte er doch noch festhalten: "Nein, ich bin nicht nachtragend - ich habe nur ein gutes Gedächtnis." Und das kann ein historisches Fotos doch immer wieder wunderbar beflügeln.