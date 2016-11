Laternen erleuchten die Nacht

St.Martin alias Sophia Brandt auf der Stute Mara führt den Umzug an.

Aufgeregte Kinder versammeln sich mit ihren Eltern am Haupteingang des Luisenparks. Die Jungen und Mädchen können es kaum abwarten loszulaufen und vertreiben sich die Zeit mit Liedern, die sie im Kindergarten gelernt haben. Dann ist es endlich soweit: Das Blasorchester Schefflenz und die Stadtkapelle Frankenthal stimmen "St. Martin ritt durch Schnee und Wind" an, die Besucher singen begeistert mit und hunderte Laternen erleuchten die Parkanlage. St. Martin, in einen roten Umhang gehüllt, reitet auf seinem Pferd voran.

Der Martinsumzug erfreut sich auch in diesem Jahr vieler Besucher: Rund 1500 Menschen lassen sich die Veranstaltung trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht entgehen. "Damit liegt die Besucherzahl im Schnitt der vergangenen Jahre", so Veranstaltungsleiter Andreas Dauth. Mit dicken Jacken, Schals und Mützen ist auch Daniel Kühne mit Sohn Henry aus Weinheim in den Luisenpark gekommen. Für sie ist es der dritte Umzug innerhalb von drei Tagen. Der vierjährige Henry ist begeistert von Feuerwehrautos: Klar, dass auch die Laterne nach seinem Lieblingsmotiv gestaltet ist.

Wie im vergangenen Jahr verkörpert die 14-jährige Sophia Brandt auf Stute Mara den St. Martin. "Sophia reitet im Verein und es hat ihr schon letztes Mal viel Spaß gemacht, dabei zu sein", sagt ihre Mutter Susanne.

Fest der Barmherzigkeit Zu Ehren des dritten Bischofs von Tours wird am 11. November St. Martin gefeiert. Umzüge , die Martinsgans, Lieder und Brezeln aus Hefeteig sind Teil der Tradition.

"Patrick hat sich als Einziger getraut, das Pferd zu streicheln", erzählt Christina Raß, die mit ihren beiden Söhnen mitläuft. Die Kinder haben ihre Laternen selbst gestaltet: "Ich fand es super, dass ich mit meinem Bruder im Kindergarten mitbasteln durfte", erzählt der sechsjährige Philipp. Stolz präsentieren die Jungen ihre Laternen: eine Fledermaus und ein Einhorn. Bei den Motiven der Leuchten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Melanie Bohnenberger hat für ihre 15 Monate alte Tochter Marli einen funkelnden Fantasievogel gebastelt. Gemeinsam schauen sich die beiden das Martinsspiel der Freilichtbühne an. "Mir gefällt es, dass die Tradition aufrechterhalten wird und es das Angebot gibt. Die Musik finde ich super, es macht Freude zuzuhören."

Bei der musikalischen Untermalung setzt das Blasorchester Schefflenz auf Klassiker wie "Laterne, Laterne" und "St. Martin ritt durch Schnee und Wind". "Alle kennen die Lieder und singen gerne mit", freut sich Karl Frey, Leiter der Blaskapelle. Bei all den ausgefallenen Laternen und Liedern bleibt dennoch der ursprüngliche Gedanke des Festes - Barmherzigkeit - erhalten: Die zweijährige Amélie Weber stellt beim Martinsspiel erstaunt fest: "Der Mann hat ja gar keine Strumpfhose an". Auf Anfrage ihres Papas Daniel Weber würde sie ihre eigene gerne mit dem Bettler auf der Bühne teilen, der trotz eisiger zwei Grad barfuß auf der Seebühne auftritt.