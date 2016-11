Leben mit Brüchen und Verwerfungen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

65 Jahre also heute, so lange währt dieses Leben nun schon, ein Leben, in dem er sich nie zurechtgefunden hat, bis heute nicht. Hineingeworfen komme er sich vor, sagt Charly Graf manchmal, hilflos, treibend, ein Taumelnder, dem kein Grund Trittsicherheit bietet. Eine Biografie mit Schnitten und Schrunden, mit Brüchen und Verwerfungen, vieles bleibt auf ewig in der Seele zurück.

Aufstieg und Fall liegen dicht beisammen in diesem Leben, Charly Graf, Ex-Barackler, Ex-Box-Champions, Ex-Häftling, einer, der sich erhoben hat aus seinem Milieu, der emporkommt und hinabstürzt ins Bodenlose. Ein spät Geläuterter, der das Gute wollte - und dessen Selbsterkenntnis bis heute so schmerzhaft geblieben ist, als werde einem bei lebendigem Leib die Haut abgezogen.

Der Terrorist lehrt ihm die Literatur

Charly Graf Als Sohn einer Mannheimer Fabrikarbeiterin und eines schwarzen US-Soldaten wird Charly Graf am 16. November 1951 in Mannheim geboren. Der Junge wächst allein bei seiner Mutter auf. 1969 gibt Graf sein Debüt als Profiboxer. 1985 wird er Deutscher Meister, verliert den Titel aber wieder im gleichen Jahr nach einer äußerst umstrittenen Punktniederlage. Danach tritt er als Boxer zurück. Über Grafs Leben gibt es mehrere Dokumentarfilme sowie eine Autobiografie.

Am 16. November 1951 kommt er unter den Ärmsten der Armen zur Welt, Sohn einer Mannheimer Fabrikarbeiterin und eines schwarzen US-Soldaten. Der Vater wird bald versetzt in die Staaten, Charly bleibt zurück, allein mit der Mutter, und allzu oft allein mit sich. Die Kindheit in den Benz-Baracken, frühe Erfahrungen des "Anders-Seins" für einen, der sich nichts so sehr wünscht wie das Dazugehören. Die Hautfarbe, ein Makel, den man nicht los wird in dieser Gesellschaft der frühen 50er. Das muss er schluchzend und verzweifelt lernen, wenn sie ihn wieder Neger nennen, wenn keiner neben ihm sitzen will in der Schule.

Wir haben uns zum Essen verabredet, man sieht sich alle paar Jahre, und noch immer ist es mir oft, als müsse er sich die Worte aus der Seele reißen. Ob er seinen Geburtstag feiere? Nein, sagt er, und trinkt einen Schluck Weißwein. Er habe noch nie Geburtstag gefeiert, nicht als Kind und auch später nie.

Ängstlich ist er als Kind, ohne jedes Selbstbewusstsein, wie ein scheues Tier, das irgendwann doch das Zubeißen lernt. Die Baracken haben ihre eigenen Gesetze, der Stärkere findet Recht, und Charly wird stärker. Er trainiert wie ein Besessener, Gewichtheben ist sein Sport, hier findet er Anerkennung, wird Deutscher Jugendmeister. Zum Boxen kommt er später, der Erfolg ist für ihn ein Weg, der ihn herausführen soll aus den Baracken. "Ich wusste nicht, in was für ein hochkriminelles Milieu ich da gerate."

Als er Erfolg hat, feiern sie ihn, den "Cassius Clay vom Waldhof", den "braunen Bomber". Nach der ersten ernsten Niederlage gegen den Jugoslawen Ivan Prebeg im Oktober 1970 rutscht er ab. Die roten Lichter in den Bars sieht er ab da häufiger als die grellweißen Spots im Box-Ring. "Mein Scheitern war zwangsläufig", sagt Charly Graf oft. Nichts habe er begriffen in dieser Zeit und "gelebt wie ein Tier". Wegen Zuhälterei, Glücksspiel und Rohheitsdelikten sitzt er insgesamt zehn Jahre im Gefängnis. Nicht alles ist vertane Zeit.

Aber wir reden über das Jetzt. Er war wieder im Knast, sagt er mir, und wartet darauf, dass ich zusammenzucke. "Nicht was Sie denken, eine Sozialarbeiterin in einer thüringischen JVA hat mich eingeladen, ich sollte mit ein paar Jungs Boxtraining machen."

Vielleicht weckt diese Begegnung bei einem der Knackis die Kraft zur Veränderung. Ihm selbst ergeht es so, als er im Frühjahr 1980 wegen einer Gefangenenmeuterei, die er angezettelt hat, weil man ihn nicht seine kranke Mutter besuchen lässt, nach Stammheim verlegt wird. Bei einem Hofgang trifft er einen schmächtigen Gefangenen, der ihn als hirnlosen, dumpfen Rohling beschimpft: Charly Graf hört ihm amüsiert zu. Und Peter-Jürgen Book, der RAF-Terrorist, schafft es irgendwie, eine Saite in dem Boxer zum Klingen zu bringen. "Er hat mir den Weg zur Literatur eröffnet", Charly Graf liest alles, was ihm der andere empfiehlt, "im Gegenzug habe ich was für seine Muskeln getan und mit ihm trainiert". Die Beschäftigung mit Böll und Wittgenstein, mit Schiller und Carlo Levi öffnet ihm die Augen, "ich habe erkannt, was für ein widerwärtiger Unmensch ich war". Von da an führt kein Weg mehr zurück. Noch aus dem Knast heraus gelingt ihm ein sportliches Comeback, 1985 wird er Deutscher Meister, kein unumstrittener Kampf, aber nicht annähernd so strittig wie seine Titelverteidigung, von der viele Boxexperten sagen, sie sei verschoben gewesen. Angewidert wendet er sich endgültig ab von seinem Sport.

Seit mehr als zehn Jahren macht Graf nun schon Anti-Aggressionstraining mit Kindern an Mannheimer Schulen. Wir reden über die Zukunft. Bis März sei er noch angestellt, "danach kommt Hartz IV". Kein Selbstmitleid, "ich alleine bin daran schuld", nur Hilflosigkeit. Jetzt, mit 65, sei dieses Gefühl noch unerträglicher als damals in den Baracken.