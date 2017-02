Leichte Muse humorvoll serviert

Seit Wochen, ja Monaten gab es bange Fragen von Fans. "Machen Sie weiter?" Und diese Fragen hatten einen guten Grund. "Aber wir machen das mit der gleichen Euphorie wie immer", versichert Roland Hartung auch im Namen seiner Frau Angelika. Zum 38. Mal gibt es daher in diesem Jahr die sogenannte "Hartung-Matinee" im Rosengarten mit dem Nationaltheaterorchester, und am kommenden Samstag ist der Kartenverkauf für diese einzigartige, unerreichte Kult-Veranstaltung.

"Ja, wir haben einen Moment gezögert", räumt Roland Hartung ein. Doch obwohl Angelika Hartung diesmal nicht mit ganzer Kraft bei den Vorbereitungen mitarbeiten konnte, so wird sie doch bei der Matinee selbst dabei sein. "Diese gelöste, heitere Stimmung an diesem Morgen im Rosengarten und danach zu sehen, wie 2300 Leute fröhlich-beschwingt nach Hause oder zum Essen gehen - das ist so schön, das ist ein Geschenk, und daher machen wir weiter", betont Roland Hartung.

Charmante Moderation

Nie hätte Hartung gedacht, dass er diese Matinee nun fast vier Jahrzehnte ausrichtet - denn eigentlich war sie 1980 als Gag in jenem Wahlkampf entstanden, in dem er erstmals für die CDU als Oberbürgermeisterkandidat antrat. Erfolglos zwar - aber doch wurde es zur Geburtsstunde einer Erfolgsveranstaltung, wie es sie in Mannheim und weit darüber hinaus kein zweites Mal gibt. Hartung, der im vergangenen Jahr 80 wurde, wandelte sich in dieser Zeit vom Kommunalpolitiker zum erfolgreichen Energiemanager an der MVV-Spitze und schließlich zum Pensionär, geblieben ist die Matinee.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor: Karl-Heinz Bloemeke. Von 1981 bis 1985 stellvertretender Generalmusikdirektor am Nationaltheater, war er es, der die Matinee über Jahrzehnte zu einem Unikat machte. Er versteht es, leichte Muse brillant zu präsentieren, stets wieder ein abwechslungsreiches Programm aus beliebten Operettenmelodien, Walzern und Märschen sowie einigen musikalischen Neuentdeckungen zusammenzustellen und es auf unübertroffen charmante, humorvolle Weise zu moderieren. Inzwischen auch als Professor der Musikhochschule Detmold im Ruhestand, ist er zwar noch als Dirigent in Deutschland unterwegs - der Termin in Mannheim steht indes stets fest im Kalender.

Ironische Instrumentenkunde

"Wir fangen schon im September mit den Vorbereitungen an", erzählt Hartung. Dann gibt es ein Treffen mit Bloemeke, man spricht über das Programm. "Es ist eine Mischung aus Bewährtem und Neuem", mehr verraten Bloemeke und Hartung nicht - so ist es Tradition. Aber es werde wieder eine junge Sopranistin aus dem Opernensemble des Nationaltheaters mitwirken und auch ein Instrument wird vorgestellt, wie immer mit einer Prise Ironie.

Doch auch ohne Details des Programms zu kennen - die Menschen stehen schon ab nachts in Warteschlangen an, um Karten zu ergattern. Das ist Teil dieses Phänomens, Teil des Kults. "Manche wollen um 5 Uhr anstehen, die gehen dann zum Tattersall, aber am Rosengarten bekommt man zwischen 8 und 9 Uhr auch noch Tickets", so Hartung.

Er, seine Frau und seine langjährige Sekretärin Gisela Selbitschka als couragiert-erfahrene Managerin des Vorverkaufs und der Abrechnungen - dieses kleine Team bereitet die Matinee vor.

Nie waren Partei oder MVV, stets nur Hartung als Privatmann Veranstalter, immer auf eigene Rechnung und eigenes Risiko. "Aber solange die Leute das wollen, machen wir es, weil es uns und dem Publikum Spaß macht", so Hartung, immerhin sei die Matinee "die größte Saalveranstaltung an Fasnacht".