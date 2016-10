Leises Ende eines Hoffnungsträgers

Alle Bilder anzeigen Die Mannheimer Decathlon-Niederlassung an der Breiten Straße gestern Mittag. Rund 15 Millionen Euro soll der Umbau gekostet haben. © Brohm

An einigen Stellen blendet die Sonne so kräftig von der Glasfassade zurück, dass man das Gebäude kurzzeitig kaum erkennt. Es ist aber schon noch da: Decathlon oder wie es einige Schilder ausweisen: Decathlon Mannheim. Noch steht das da, doch so schnell, wie hier manches geht, werden diese Schilder wohl bald weg sein. Denn der französische Sportartikel-Händler schließt seine Mannheimer Filiale. Morgen. Angekündigt hatte er es nur eine Woche vorher.

"Also, wir wissen das auch noch nicht lange", sagt ein junger Verkäufer, "es ist nicht so, dass uns das vor drei Monaten gesagt wurde." Der Mannheimer faltet T-Shirts und legt sie in eine Kiste, neben ihm steht eine Kollegin. Als sie hört, um welches Thema es geht, dreht sie sich um und geht weg. "Sie wissen schon, dass wir darüber mit Ihnen eigentlich gar nicht reden dürfen."

Zur Gewerkschaft ist keiner

Es ist aber eben nicht ganz einfach, derzeit an sichere Informationen zu kommen. In der Pressestelle von Decathlon Deutschland in Plochingen ist gestern zumindest niemand, der weiterhelfen könnte. Bei der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die sonst im Handel viele Mitarbeiter vertritt, zuckt Stephan Weiß-Will nur mit der Schulter: "Bei Decathlon sind wir überhaupt nicht drin", sagt er, "es gibt dort auch keinen Betriebsrat, die Angestellten haben das halt nie gemacht." Seit der Ankündigung der Schließung der Mannheimer Filiale habe sich aber kein einziger Angestellter bei ver.di gemeldet. Und das sei schon ein gutes Zeichen. "Die meisten kommen ja nur dann, wenn es Probleme gibt."

Das französische Unternehmen hatte vorige Woche angekündigt, dass die rund 60 Mitarbeiter aus Mannheim in der Region neue Jobs angeboten bekommen sollen. Möglich ist das wohl auch, weil Decathlon nur rund 16 Kilometer vom Quadrat T1 entfernt gerade mächtig expandiert. In Schwetzingen, wo bereits ein zentrales Lager steht, eröffnet im November auch noch ein 800 Quadratmeter großer Shop. Schon heute arbeiten an dem Standort rund 500 Menschen, das teilte das Unternehmen kürzlich in Schwetzingen mit.

"Ich habe auch ein Angebot bekommen", sagt der Verkäufer aus Mannheim, "das passt schon." Trotzdem hält er die Schließung der Niederlassung an der Breiten Straße für einen Fehler. "Es ist doch ganz gut gelaufen hier, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht eine Kurzschlussreaktion war." Dann beschreibt er allerdings, wie sich die Breite Straße aus seiner Sicht entwickelt: Drogenszene, Handyläden, von zwei Geschäften habe er auch schon gehört, "dass die wohl bald zumachen müssen."

Zwei Tage vor der Schließung sieht es in dem 4000 Quadratmeter großen Sporthaus dabei fast aus wie immer. Einige Regale sind leer, im Kühlregal mit dem Schild "Lebendköder" stehen nur noch einige Dosen "Bienenmaden, 40 St.", anderes Futter für die Fische finden Angler nicht mehr. Aber das sind Ausnahmen, einen Ausverkauf gibt es nicht. "Nein, warum?", fragt eine Mitarbeiterin an der Kasse. Na wegen der Schließung. "Ach so, das wollte der Chef wohl niemandem zumuten." Was noch da ist, werde eingepackt und nach Schwetzingen gebracht.

Verändert - "und nicht zum Guten"

Der Anfang war nicht so still wie das Ende: Im Oktober vor zwei Jahren waren der französische Generalkonsul Nicolas Eybalin, Oberbürgermeister Peter Kurz und Javier Lopez Segovia, Deutschland-Chef von Decathlon da, es ging darum, nicht nur ein Sportgeschäft zu eröffnen, sondern eine der ersten Innenstadtfilialen von Decathlon und ein Hoffnungsträger für die Breite Straße.

Gestern versammelt sich niemand vor dem Gebäude, aber Beate Bürgmann kommt gerade heraus, eine Tüte hat sie in der Hand, "Laufsachen". Manchmal sei sie hergekommen, "wenn ich mal in Mannheim war, dann war das schon praktisch". Aber eigentlich sei es für sie jetzt kein Problem, "dann fahre ich halt nach Ludwigshafen." Ähnliches berichtet ein Ehepaar aus Rheinhessen, "ich komme ursprünglich aus Mannheim", sagt die Frau, "was mit der Breiten Straße passiert, ist schon schade. Die hat sich um 200 Prozent verändert und nicht zum Guten."

Davon, dass Decathlon schließt, hat sie noch gar nichts mitbekommen. Neben den großen Bannern "sportbegeisterte Mitarbeiter gesucht" geht das Schild "Wir schließen am 15. Oktober" etwas unter.