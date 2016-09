Leitungsstörung behoben - Notrufe wieder erreichbar

Wegen eines technischen Defekts bei einem Telefonprovider sind Notrufe am Dienstagmorgen nur über das Mobiltelefon möglich. (Symbolbild) © dpa

Rhein-Neckar. Wegen eines technischen Defekts bei einem Telefonprovider waren Notrufe am Dienstag teilweise nicht erreichbar. Entgegen erster Meldungen war die Nummer 110 nicht von der Störung betroffen. Seit dem frühren Morgen waren die Notrufnummern 112 und 19222 aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis über Festnetz und Handy nicht erreichbar, seit etwa 15:00 ist die Störung behoben. Die Ursache der Störung bei einem externen Netzanbieter war offenbar ein Hardwarefehler.

Aus Mannheim und Heidelberg war das Anwählen der 112 möglich.

Medizinische Notrufe und die Notrufe an die Feuerwehr konnten bis zur Behebung der Störung über die Telefonnummer 06221/ 985-00 abgegeben werden. Diese Nummer hatte das Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis geschaltet, sie ist über eine Richtfunkstrecke vom Sitz des Landratsamtes in der Kurfürsten-Anlage in Heidelberg mit der Integrierten Leitstelle in Ladenburg verbunden.

Auch private Telefonanschlüsse nicht erreichbar

Auch Anschlüsse in Haushalten mit der Vorwahl 06203 (Ladenburg, Edingen-Neckarhausen, Heddesheim und Schriesheim) waren aufgrund der Störung nicht erreichbar. Bei der Polizei waren somit auch das Polizeirevier Ladenburg sowie die Polizeiposten in Edingen-Neckarhausen, Heddesheim und Schriesheim betroffen. (mik/pol)