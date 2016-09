Leitungsstörung - Notrufe teilweise nicht erreichbar

Wegen eines technischen Defekts bei einem Telefonprovider sind Notrufe am Dienstagmorgen nur über das Mobiltelefon möglich. (Symbolbild) © dpa

Rhein-Neckar. Wegen eines technischen Defekts bei einem Telefonprovider sind Notrufe am Dienstagmorgen nicht erreichbar. Entgegen erster Meldungen ist die Nummer 110 nicht von der Störung betroffen.

Derzeit sind die Notrufnummern 112 und 19222 aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis über Festnetz und Handy nicht erreichbar. Aus Mannheim und Heidelberg ist das Anwählen der 112 möglich.

Medizinische Notrufe und die Notrufe an die Feuerwehr können bis zur Behebung der Störung über die Telefonnummer 06221/ 985-00 abgegeben werden. Die genaue Ursache des Ausfalls und die voraussichtliche Dauer sind derzeit noch unbekannt. Techniker arbeiten an der Behebung des Schadens.

Auch private Telefonanschlüsse nicht erreichbar

Auch Anschlüsse in Haushalten mit der Vorwahl 06203 (Ladenburg, Edingen-Neckarhausen, Heddesheim und Schriesheim) sind aufgrund der Störung nicht erreichbar. Bei der Polizei sind somit auch das Polizeirevier Ladenburg sowie die Polizeiposten in Edingen-Neckarhausen, Heddesheim und Schriesheim betroffen. Wird die Polizei benötigt, ist in dringenden Fällen der Polizeinotruf 110 zu wählen. (mik/pol)