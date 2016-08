Letzte Bauarbeiten rund um Block 9

Wird kommende Woche abgesperrt: die Plinaustraße am GKM. © Prosswitz

Nach der Inbetriebnahme des neuen Blocks 9 im Großkraftwerk (GKM) vor knapp einem Jahr wurde die Großbaustelle in Neckarau zwischenzeitlich weitgehend zurückgebaut. In der kommenden Woche und Ende Oktober stehen die letzten "Aufräumarbeiten" rund um den neuen Kraftwerksblock am Neckarauer Rheinufer an.

Wie Sprecher Thomas Schmid vom GKM ankündigte, muss die Plinaustraße zwischen der Hauptpforte des Kraftwerks und der Altriper Straße für den Autoverkehr gesperrt werden, da der Fahrbahnbelag dort durch den Baustellenverkehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden war und jetzt erneuert wird. Dabei wolle das GKM "das geringere Verkehrsaufkommen in den Sommerferien nutzen, um in enger Abstimmung mit der Stadt Mannheim den Asphaltbelag der Plinaustraße zu erneuern," so Schmidt.

Für Fußgänger und Radfahrer frei

Die Durchfahrt der Plinaustraße auf die Altriper Straße wird darum in der Zeit von Montag, 29. August, bis Freitag, 2. September, für Fahrzeuge gesperrt. Eine entsprechende Umleitung für den Autoverkehr, so Schmid, sei ausgeschildert: "Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen, werden jedoch beim Passieren der Baustelle um erhöhte Achtsamkeit gebeten".

Als letzte Maßnahme im Zusammenhang mit dem Bau von Block 9 wird dann Ende Oktober noch die Erneuerung des Kreisverkehrs an der Kreuzung der Altriper Straße und der zweiten Hafenzufahrt/verlängerte B 38a (an der zur Altriper Fähre hinabführenden Rampe) umgesetzt.

Auch dort hat der während der Bauzeit von Block 9 stark erhöhte Baustellenverkehr Spuren hinterlassen, so dass der Verkehrsknoten nun wiederhergestellt werden soll. Während der Errichtung des insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro teuren Blocks 9 waren zeitweise bis zu 1500 Arbeiter gleichzeitig auf der Baustelle. Wegen des engen Baufeldes und der sogar mitten über das Gelände führenden Fähren-Zufahrt galt die Baustelle als besonders schwierig, da der gesamte Baustellenbetrieb unter fließendem Verkehr organisiert werden musste. lang/red