Licht im Foyer in 456 Farben

Alle Bilder anzeigen Per Hebebühne ausgetauscht: Die sogenannten Lichtkissen in den Foyers bieten künftig 456 Farben. Unten im Bild Arbeiten am Mozartsaal-Parkett. © con

Plastikfolie schützt die Polster der fest montierten Sitze auf der Empore. Sonst ist der Mozartsaal leer, geben Schleifmaschinen und Staubsauger den Ton an. Ehe die Konzert- und Kongresssaison Ende dieser Woche wieder losgeht, hatten im ganzen Haus Bauarbeiter viel zu tun - von der Tiefgarage bis zu den Decken des Obergeschosses. 300 000 Euro wurden während der rund sechswöchigen Sommerpause in dem Haus investiert. Ab dem Wochenende aber geht es Schlag auf Schlag mit Großveranstaltungen.

Damit die, im wahrsten Wortsinn, sicher über die Bühne gehen können, ist deren Kante jetzt beleuchtet. Arbeiter haben in die Bühnenkante eine LED-Beleuchtung eingebaut, auch als kleines optisches Signal - damit keiner herunterfällt.

Und nicht nur da ist das LED-Zeitalter angebrochen. Alle Lichtkissen, also die großflächigen Beleuchtungskörper an den Decken der Foyers, sind abgeschraubt, gereinigt und mit umweltfreundlicher LED-Beleuchtung versehen worden. "Damit sparen wir nicht nur Energie, sondern haben viel mehr Möglichkeiten der optischen Inszenierung, können das gesamte Farbspektrum zeigen", hebt Geschäftsführer Johann W. Wagner von der m:con - mannheim:congress GmbH, hervor. Statt in vier verschiedenen Farben wie bisher erstrahlen die Lichtkissen nun sogar in 456 Farben.

Rosengarten in Zahlen Im vergangenen Jahr kamen zu 188 Kongressen 206 073 Besucher. Ferner gab es 17 Ausstellungen mit 27 030 Besuchern, 44 gesellschaftliche Veranstaltungen (Bälle, Jubilarehrung) mit 83 592 Gästen und 128 kulturelle Veranstaltungen mit 165 845 Teilnehmern, macht insgesamt 482 540 Besucher in 2015. Die m:con - mannheim:congress hat eine Bilanzsumme von 81,1 Mio. Euro (2014) und 92 Mitarbeiter. Dazu kommen zwölf Auszubildende, 122 Hostessen und 30 MVV/Wiaag-Mitarbeiter für Gebäudemanagement. Die Stadt zahlt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss, in erster Linie für Unterhalt des denkmalgeschützten Gebäudes und überregionale Kongresswerbung, von 4,86 Mio. Euro. Darüber hinaus gehört die m:con zum Verlustausgleich (diesmal 217 000 Euro) zu einem Verbund städtischer Tochterunternehmen. pwr

Orgel gestimmt

Auch sonst hat sich in den Foyers einiges getan. Das beginnt bei dem elektronischen Beschilderungs- und Wegeleitsystem, das auf bessere Darstellung von Bildern, Firmenemblemen oder Pictogrammen umgestellt worden ist. Im obersten Foyer stehen zudem neue Möbel, Sofas mit großen, vom Trubel etwas abschirmenden Rückenlehnen. "Damit bieten wir Kongressgästen kleine Rückzugsinseln, in denen sie ungestört arbeiten oder sich eine kleine Auszeit gönnen können", so Wagner - und sie sind sogar in den Stadtfarben blau, weiß und rot gehalten; weiß die Tischchen, rot oder blau die Polster.

Während im Mozartsaal das Parkett auf dem Orchestergraben inklusive Unterkonstruktion komplett erneuert, im restlichen Saal abgeschliffen, ausgebessert und neu eingeölt wurde, gab es im Musensaal ganz andere, harmonischere Töne zu hören. Orgelstimmer Matthias Flaig beschäftigte sich mit dem 1952 erbauten, zuletzt 2002 restaurieren Instrument und seinen 3548 Pfeifen.

Zudem liefen im ganzen Haus "viele kleinere Reparatur- und Wartungsarbeiten wie Malerarbeiten, Stein- und Holzausbesserungen", so Wagner, und die Künstlergarderoben bekamen auch mal einen neuen Anstrich. "Wir müssen regelmäßig etwas machen, stecken immer Geld in die Erhaltung des denkmalgeschützten Baus und moderne Technik, um für unsere Mieter konkurrenzfähig zu bleiben", so Wagner.

Das größte Problem im Haus stellt nach wie vor der Beton dar, insbesondere in den von der ersten Rosengarten-Erweiterung Mitte der 1970er Jahre stammenden Gebäudeteilen. Schon 2014 gingen daher Arbeiten in der Tiefgarage los, auch 2015 reichte der Sommer nicht - und jetzt wieder nicht. Noch bis Oktober wird die Sanierung der Rampe in der Stresemannstraße zum unteren Parkdeck der Tiefgarage andauern. "Bis Ende der Bauzeit müssen die Tiefgarageneinfahrten in der Tullastraße oder die Zufahrt zum A-Deck in der Stresemannstraße genutzt werden", bittet er um Verständnis.