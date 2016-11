Lichteffekte auf der Fassade

Der huldvoll-interessiert blickende große Meister selbst, mit seinem typischen Schnauz- und Backenbart, tauchte auf, es schwebte wie anno 1880 ein elektrischer Aufzug die Fassade empor, aber es raste auch ein hoch moderner ICE über die barocken Mauern: Mit einer 3D-Animation am Barockschloss und einem Beitrag für die geplante "Kurpfälzer Meile der Innovationen" feierte Siemens gestern Abend das 125-jährige Bestehen seiner Mannheimer Niederlassung und zugleich den 200. Geburtstag seines Firmengründers Werner von Siemens (1816-1892).

Innovationen wie damals, als Siemens 1880 den ersten elektrischen Aufzug in Mannheim auf der Pfalzgauausstellung präsentierte, prägten die den ganzen Abend über laufende, weithin sichtbare, eindrucksvolle Lichtschau - ebenso aber all die in den Jahrzehnten darauf folgenden Beiträge des Unternehmens für Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung.

"Wir zeigen damit, dass wir vier Dinge stets verbinden", so Thomas Seiler, der Leiter der Niederlassung. Siemens stehe weltweit wie in Mannheim für Innovationen, unternehmerischen Mut, Ingenieurkunst, zugleich aber stets für "gesellschaftliches Engagement vor Ort", betonte Seiler. Daher habe man über den Festabend hinaus, bei dem Trend- und Zukunftsforscher Sven Gábor Jánsky im festlichen Rahmen des Rittersaals vor rund 200 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über Strategien und Werte im Zeitalter der Digitalisierung sprach, mit der Lichtschau ein Zeichen für die gesamte Stadt setzen wollen - und dazu noch ein nachhaltiges Zeichen.

Verlegung im Frühjahr

Seiler überreichte eine Bronze-Gedenktafel, die an den 1880 von Siemens in Mannheim präsentierten ersten elektrischen Aufzug der Welt erinnert. Es ist die erste von einem Unternehmen gespendete Tafel für die "Kurpfälzer Meile der Innovationen", die nun fertig gegossen vorliegt. Dafür dankte der frühere Stadtrat Helmut Wetzel, einer der engagierten Mitstreiter des Trägervereins, der dieses bürgerschaftliche Projekt vorantreibt. Die Fundamente liegen schon, auch gibt es bereits zahlreiche weitere Zusagen von Firmen und Institutionen.

Im Frühjahr 2017 sollen die ersten von bis zu 42 Bronzeplatten entlang der Bismarckstraße verlegt werden und so die "Kurpfälzer Meile der Innovationen" bilden, die Entwicklungen, Erfindungen und Entdeckungen aus der gesamten Region an prominenter Stelle verewigt. "Hier war immer und ist weiter ein innovatives Klima - daher fühlen wir uns hier wohl, und daher passt das auch mit der Tafel prima", erklärte Seiler. "Schön, dass wir jetzt hier einen Platz für die Ewigkeit haben!", freute er sich. Habe Siemens früher in Mannheim für bahnbrechende Erfindungen in der Elektrotechnik gestanden, so bringe sich das Unternehmen heute sehr gerne in die von der Stadt ja besonders geförderte Medizintechnik mit ein, sagte der Niederlassungsleiter, als er an Wetzel und Abteilungsleiter Wolfgang Miodek von der Wirtschaftsförderung der Stadt die Tafel übergab.

Miodek musste kurzfristig Oberbürgermeister Peter Kurz vertreten, der beim baden-württembergischen Städtetag mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl sprach. "Mannheim ist sehr stolz, hier die Niederlassung eines so erfolgreichen Weltkonzerns zu haben", gratulierte Miodek im Namen der Stadt. Die 1300 Mitarbeiter zählende Niederlassung sei eine der zehn größten in Deutschland und "eine der Säulen des Wirtschaftsstandorts" sowie stets ein Motor für Wachstum und Fortschritt gewesen. Zugleich, so hob Miodek hervor, habe sich Siemens aber immer gesellschaftlich und kulturell stark engagiert, ob für soziale Projekte oder die Kultur.