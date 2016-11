Linke schickt Akbulut ins Rennen

Gökay Akbulut (Mitte) freut sich mit Dennis Ulas und Hilke Hochheiden über die Zustimmung der Partei. © Die Linke

Die Mannheimer Linke hat sich entschieden: Auf der Wahlkreisversammlung am vergangenen Samstag wählte die Partei Gökay Akbulut zur Kandidatin für die Bundestagswahl 2017. Die 33-Jährige erreichte mit 95 Prozent der Stimmen das beste Ergebnis, das ein Linke-Bundestagskandidat in Mannheim bei einer Nominierung je erreicht hat. Akbulut engagiert sich seit 2011 für die Linke und sitzt seit 2014 im Mannheimer Gemeinderat. Bei der baden-württembergischen Landtagswahl im Frühjahr 2016 ging sie als Kandidatin für den Wahlkreis Mannheim-Nord ins Rennen und bildete zusammen mit dem Bundesvorsitzenden Bernd Riexinger das Spitzenduo im Landtagswahlkampf.

Viel Lob aus der Partei

Die aus der Türkei stammende Kurdin freut sich über den großen Rückhalt. "Im Bundestag möchte ich mich für unsere Stadt engagieren und mit linken und progressiven Konzepten zur Lösung der sozialen Probleme beitragen", sagt sie. Kreissprecher Dennis Ulas nennt die Sozialwissenschaftlerin eine "mehr als würdige Nachfolgerin" für den derzeitigen Bundestagsabgeordneten Michael Schlecht, der aus Altersgründen nicht wieder zur Wahl antritt. Akbulut gebe laut Ulas nicht nur den Menschen mit Migrationshintergrund eine Stimme, sondern auch "all denjenigen, die vom Aufschwung nicht profitieren und sich eine sozial gerechtere Politik wünschen". Auch für Kreissprecherin Hilke Hochheiden ist Akbulut, die sich auf Bildung, Frauenrechte und Migration spezialisiert hat, eine geeignete Kandidatin. "Gerade in der derzeitigen Situation, in der sich Rechtspopulisten auf der Siegesspur wähnen, ist es wichtig, dass die Linke mit einem wirklich alternativen Politikprogramm die Menschen überzeugt", so Hochheiden. (laro/red)