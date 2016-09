Löbel: "AfD nicht mehr stigmatisieren"

Laut Nikolas Löbel, Landeschef der Jungen Union in Baden-Württemberg, ist es ein Fehler, die AfD einfach nur in die rechte Ecke zu stellen. "Wir sollten aufhören, die AfD zu stigmatisieren. Die AfD ist für viele Menschen die willkommen Gelegenheit, auf dem Stimmzettel mit Nein zur aktuellen Flüchtlings- und Migrationspolitik zu stimmen. Eine Mehrheit der Menschen in unserem Land will diese Flüchtlingspolitik nicht. Das gilt es zur Kenntnis zu nehmen", sagte Löbel dem "Mannheimer Morgen" (Mittwoch).

Die Gesellschaft sei aufgewühlt wie schon lange nicht mehr. Gegen eine Mehrheit der Menschen Politik zu machen, sei "nicht richtig und auch nicht gut für unser Land". Löbel, der bei der Bundestagswahl 2017 in Mannheim für die CDU antritt, fordert ein klares Zeichen, dass aus "unserer humanitären Flüchtlingspolitik keine grenzenlose Migrationspolitik wird".

Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis wirft CDU-Bundesvize Thomas Strobl nach dem Wahlerfolg der AfD in Mecklenburg-Vorpommern "billigen Populismus pur" vor. "Nachträgliche Schuldzuweisungen, wie die von Herrn Strobl, spielen der AfD in die Hände", sagte Mattheis.

Strobl seinerseits unterstellte SPD-Parteichef Gabriel, er sei mitverantwortlich für das starke Abschneiden der AfD, weil er sich von der bisher stets gemeinsam getragenen Flüchtlingspolitik von CDU und SPD verabschiedet habe. "Das Abschneiden der AfD ist schrecklich. Aber jetzt einzelnen Akteuren der Bundespolitik den schwarzen Peter zuzuschieben, halte ich für grundfalsch", erklärte Mattheis weiter.

Die AfD hatte bei der Landtagswahl am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Stand 20,8 Prozent bekommen und ist damit zweitstärkste Kraft hinter der SPD und vor der CDU.