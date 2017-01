Löbel ohne Listenplatz

Nikolas Löbel (Bild), Chef der Mannheimer CDU, kandidiert bei der Bundestagswahl im Herbst nicht für die CDU-Landesliste. Dies erklärte der 30-Jährige gegenüber dieser Zeitung. "Ich will für Mannheim in den Bundestag, um dort mehr für unsere Stadt zu erreichen. Dabei setze ich alles darauf, die Menschen meiner Heimatstadt von mir zu überzeugen und den Wahlkreis Mannheim direkt zu gewinnen. Um das zu verdeutlichen, verzichte ich auf einen sicheren Platz auf der Landesliste. Direkt oder gar nicht", sagte Löbel.

Die CDU in Baden-Württemberg stellt im März ihre Landesliste für die Bundestagswahl auf. Bei der Bundestagswahl 2013 hat die Südwest-CDU mit 45,7 Prozent das beste Ergebnis aller Landesverbände eingefahren und alle 38 Wahlkreise in Baden-Württemberg direkt gewonnen. Über die Landesliste sind damals fünf weitere Kandidaten aus dem Südwesten in den Deutschen Bundestag eingezogen.

Löbel erklärte, er müsse im Wahlkampf in manchen Fragen auch Position gegen die CDU beziehen. "Als Direktkandidat ohne Listenplatz hat man in diesen schwierigen Zeiten etwas mehr Beinfreiheit." Löbel kämpft unter anderem gegen Stefan Rebmann (SPD) und Gerhard Schick (Grüne) um das Direktmandat. mis