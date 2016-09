Löbel pocht auf Alkoholverbot

Samstagmittag. Paradeplatz. Müde Einkaufspausierer suchen sich ein sonniges Plätzchen - zwischen Trinkern und Obdachlosen, die dort ihren Tag verbringen. Überall liegen Scherben und Müll. Eine Situation, die CDU-Chef Nikolas Löbel zum Handeln zwingt. Er fordert gestern in einer Pressemitteilung ein Alkoholkonsumverbot auf dem Platz.

"Über den Sommer konnte man beobachten, dass der Paradeplatz immer mehr zu einem Treffpunkt von Trinkern und Obdachlosen geworden ist", betont Löbel. "Wir als CDU haben die Entwicklung über zwei Jahre verfolgt - und das Problem hat zugenommen. Wir werden oft darauf angesprochen und bekommen E-Mails deswegen. Daher sehen wir Handlungsbedarf." Wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen stimmten - "spätestens mit der Änderung des Polizeigesetzes durch die grün-schwarze Landesregierung Anfang kommenden Jahres" - sollte dieses auf dem Paradeplatz verhängt werden. Bereits 2014 hatte Löbel bedauert, dass es die Landesgesetze den Kommunen nicht ermöglichen, Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen zu verhängen.

Dass es ein Problem gibt, bestätigen auch die anderen Parteien - ein Verbot sehen jedoch viele kritisch. "Es ist durchaus klar, dass wir am Paradeplatz eine Situation haben, die nicht schön ist", betont Ralf Eisenhauer, Fraktionsvorsitzender der SPD. "Aber ob ein Verbot das geeignete Mittel ist, muss ein Fachausschuss klären. Das Problem ist eine Verlagerung der Szene auf andere Plätze." Es gebe aber keine Denkverbote, alles müsse geprüft werden. "Wir sind bereit, in eine Diskussion zu treten", so Eisenhauer.

Gegen ein Alkoholverbot sprechen sich Wolfgang Raufelder und Gerhard Fontagnier von den Grünen aus. "Ein Verbot wäre nur ein Verschiebebahnhof. Die Menschen kaufen trotzdem Alkohol und gehen woanders hin. Wir können aber nicht sagen, wir haben Plätze, die wir sauberhalten wollen und andere nicht", so Fontagnier. "Wir setzen eher auf Prävention", fügt Raufelder hinzu. So zum Beispiel den Einsatz von Streetworkern, die das Gespräch mit den Betroffenen suchten.

Kritische Stimmen

Auch Gökay Akbulut von der Linken ist gegen ein Verbot: "Die Alkoholszene ist sehr mobil. Das Problem würde sich verlagern." Zudem würden sich am Paradeplatz verschiedene Gruppen treffen. "Es ist eine schöne Ecke. Ein guter Treffpunkt auch für solche Leute, die nicht soviel Geld haben, um in Kneipen zu sitzen. Man kann das Problem nicht nur auf die Trinkerszene beschränken. Ein Verbot würde alle treffen."

"Grundsätzlich sind wir der gleichen Meinung wie Herr Löbel. Die Trinkerszene hat sich am Paradeplatz zu sehr etabliert", betont Thomas Mohr, Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Mannheim. Allerdings sieht er ein Verbot zwiespältig: "Primär wäre für die Umsetzung der Kommunale Ordnungsdienst zuständig. Wenn es aber zu Problemen kommt - und das passiert oft - sind wir gefragt. Das wäre dann keine Entlastung, sondern eine Belastung für die Polizei."