Lockeres Gespräch endet in Massenschlägerei

Mannheim. Ein scheinbar friedliches Gespräch junger Männer in der Innenstadt hat in der Nacht zum Freitag in einer Massenschlägerei geendet. Wie die Polizei mitteilte, war eine Gruppe von fünf Personen um kurz vor 2 Uhr von einer Geburtstagsfeier Richtung Innenstadt unterwegs, als sie in der Beilstraße auf zwei derzeit noch unbekannte Männer stieß.

Nachdem sich die Männer zunächst ganz harmlos unterhielten, wurde einer der beiden Unbekannten handgreiflich. Der andere Unbekannte verschwand und kehrte kurz darauf mit zehn weiteren Personen zurück, die nach ersten Erkenntnissen sofort auf die Gruppe einprügelten.

Die genauen Umstände der Streitigkeiten sind derzeit ungeklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zwei 22-jährige Männer aus der Geburtstagsgruppe wurden durch Schläge und Tritte der Schläger verletzt und erlitten massive Prellungen erlitten. Sie wurden im Krankenhaus medizinisch versorgt. Nach ihrer Attacke flüchteten die Angreifer, beim Eintreffen der Polizei waren nur noch die Verletzten sowie die Zeugen der Geburtstagsgruppe anwesend.

Die beiden Hauptangreifer sind laut Polizeiangaben etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Während ein Täter kurze Haare, einen langen Bart und eine olivgrüne Hilfiger-Jacke mit Pelz trug, hatte der zweite Täter eine schwarze Jeans und eine schwarze Jacke an. Bei beiden Tätern soll es sich laut Polizei eventuell um Türken handeln. Die Täter sollen alkoholisiert gewesen sein. Die Polizei bittet Passanten, die Beobachtungen zu den Tätern oder dem Vorfall gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei ihr zu melden. (pol/mer)