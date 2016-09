Lokführer schweigt nach Zugunglück vor Gericht

Mannheim. Ein wegen eines schweren Zugunglücks angeklagter Lokführer hat beim Prozessauftakt in Mannheim zunächst zu den Vorwürfen geschwiegen. Die Staatsanwaltschaft warf dem 62-Jährigen vor dem Amtsgericht der Stadt am Mittwoch schwerwiegende Fehler vor: Wegen seines Verhaltens sei der von ihm geführte Güterzug im August 2014 mit einem Reisezug zusammengestoßen. 38 Menschen mussten laut Staatsanwalt vor Ort von Rettungsärzten versorgt werden. Die Verletzten erlitten demnach zum Beispiel Prellungen, Platzwunden und Hämatome (Az. 26 Ds 501 Js 21102/14).

Die Anklagebehörde spricht von Gefährdung des Bahnverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Der Lokführer des Güterzugs habe sich an dem Freie-Fahrt-Signal orientiert, das aber dem Reisezug gegolten habe, sagte der Staatsanwalt. Er sei weitergefahren, obwohl er hätte halten müssen. Eine automatisch eingeleitete Zwangsbremsung habe er aufgehoben. Nach 23 Sekunden Halt sei er weitergefahren. Dann kam es zu dem Zusammenstoß. Vor dem Prozess hatte der Angeklagte Fehler eingeräumt.

Wie aus dem Gerichtssaal bekannt wurde, sind am Vormittag zwei Zeugen befragt worden. Hierbei handelt es sich um den Leiter der Ermittlungen, einem Polizeioberkommissar der Bundespolizei sowie um einen Gutachter, der zur Wahrung seiner Unabhängigkeit als Beamter beim Eisenbahnbundesamt direkt dem Bundesverkehrsministerium unterstellt ist.

Laut Gutachten habe sich der Lokführer tatsächlich am falschen, linksseitigen Signal orientiert. Dieses habe jedoch dem Personenzug gegolten. Richtigerweise hätte er sich am Signal rechts der Strecke orientieren müssen, welches "Halt" signalisierte. Zudem habe er eine Zwangsbremsung aufgelöst, indem er sechs Sekunden nach der Bremsauslösung eine Aufmerksamkeitstaste drückte. Der Lokführer habe die Druckluft im Zug aufgepumpt und die Fahrt nach 23 Sekunden Stillstand wieder aufgenommen. Weiterhin habe er nicht vorschriftsgemäß per Diensthandy - dieses funke im eigenen Bahnnetz - Kontakt mit dem Fahrdienstleiter im Mannheimer Stellwerk aufgenommen und dort um schriftlichen Befehl zur Weiterfahrt gebeten. In der Folge habe der Angeklagte noch zwei weitere Haltesignale überfahren, so der Gutachter. (dpa/tic)