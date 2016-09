Lokführer ab Mittwoch vor Gericht

Das Unglück mit einem EuroCity (EC) im Mannheimer Hauptbahnhof vom 1. August 2014 wird ab Mittwoch nun auch juristisch aufgearbeitet: Vor dem Amtsgericht muss sich der 62 Jahre alte Reinhard B. verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, er habe gegen 20.51 Uhr als Lok-Führer eines Güterzugs einen Zusammenstoß mit einem EC-Personenzug der Deutschen Bahn verursacht. Zwei Wagen dieses Zugs waren entgleist und umgestürzt. Nach der Kollision hatten 38 Menschen von Rettungsärzten vor Ort versorgt werden müssen, 14 von ihnen waren verletzt worden. Der Schaden an beiden Zügen und an den Bahnanlagen waren erheblich: Die Anklageschrift listet für den EC 1,6 Millionen, für den Güterzug 250 000 und für die Anlagen rund 530 000 Euro auf.

Mehrere Haltesignale überfahren

Rückblende: Ein heißer August-Abend, der EC 216 der Deutschen Bahn ist mit 110 Fahrgästen besetzt, als er kurz vor 21 Uhr mit einer Geschwindigkeit von rund 36 Stundenkilometern in den Bereich des Hauptbahnhofs einfährt. Zur gleichen Zeit nähert sich ihm ein Güterzug der ERS Railways B.V. mit sieben Containerwaggons. Der EC 216 hat vom Fahrdienstleiter freie Fahrt signalisiert bekommen auf seinem Gleis, für den Lokführer des Güterzugs zeigt ein Signal rechts seines Gleises "Halt" an. Laut Anklageschrift überfährt Reinhard B. dieses Signal und orientiert sich stattdessen an dem links von seinem Fahrgleis angebrachten "Freie Fahrt" - das jedoch für den EC gilt.

Die Sicherheitssysteme in seiner Lok springen sofort an, sie leiten eine automatische Zwangsbremsung des Zuges ein. Nach den Vorschriften, so soll es später in der Anklageschrift heißen, hätte der 62-Jährige daraufhin unmittelbar bei der Fahrdienstleitung nachfragen und klären müssen, warum die Lok automatisch abgebremst worden ist. Und nur von dort, also von der Fahrdienstleitung, hätte auch der Befehl zur Weiterfahrt kommen dürfen.

"Frei"-Taste gedrückt

Doch Reinhard B. drückt laut Anklage die "Frei-Taste" in seinem Führerstand und bricht so die noch laufende Zwangsbremsung ab. Der Güterzug ist so zwar zum Stehen gekommen, doch nach 23 Sekunden fährt er weiter. Als der Güterzug dann auch noch zwei weitere "Halt-"-Befehle überfährt, die ihm Lichtsperrsignale rechts von seinem Gleis anzeigen, kommt es gegen 20.51 Uhr zu dem folgenschweren Zusammenstoß. Der Güterzug ist zu diesem Zeitpunkt mit rund 30 Stundenkilometern unterwegs, der EC fährt mit rund 36 km/h. Die Wucht des Aufpralls drückt zwei Personenwagen von den Gleisen, sie stürzen um, Gepäckstücke und Menschen werden durcheinandergewirbelt, 14 von ihnen tragen Verletzungen davon.

Zu dem Termin am Mittwoch um 9.15 Uhr vor dem Amtsgericht sind zwei Zeugen geladen, die Verhandlung wird am Mittwoch, 28. September, ebenfalls um 9.15 Uhr fortgesetzt. (Roger Scholl)