Lokführer zu Bewährungsstrafe verurteilt

Mannheim. Im Prozess um das Zugunglück am Mannheimer Hauptbahnhof gegen den Lokführer eines Güterzuges ist der 62-Jährige zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 100 Arbeitsstunden verurteilt worden. Damit hat das Gericht der Forderung der Verteidigung nach nicht mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung entsprochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte acht Monate Haft auf Bewährung wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Bahnverkehrs gefordert. In seinen letzten Worten entschuldigte sich der 62-jährige Angeklagte: "Ich möchte mich für mein Fehlverhalten in aller Form bei den Geschädigten entschuldigen und auch für den Sachschaden. Es ist nicht meine Absicht gewesen, so viel Unheil anzurichten."

Bei dem Zugunglück am 1. August 2004 war ein Güterzug mit einem Eurocity-Personenzug kollidiert. Dabei wurden 14 Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 2,3 Millionen Euro. Laut der Anklage hatte der Lokführer des Güterzuges ein Haltesignal übersehen und eine automatische Zwangsbremsung seines Zuges gelöst. (imo/leh/dls)