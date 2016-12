Löscharbeiten bis in den Morgen

Löscharbeiten die ganze Nacht: Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr an der Einsatzstelle in der Lagerstraße.

Erst zum Mittagessen am Samstag schafften es alle Einsatzkräfte nach Hause oder zurück auf die Wache - mehr als 24 Stunden nach dem Alarm: Als enorm langwierig erwies sich der Großbrand in der Lagerstraße bei der Firma TSR Recycling, früher Thyssen Sonnenberg. Hier war am Freitag aus noch ungeklärter Ursache eine Halde mit Metallschrott und Kunststoff in Brand geraten (wir berichteten).

THW leuchtet und pumpt

Um 23.09 Uhr in der Nacht zum Samstag hatten die Einsatzkräfte "Feuer aus" gemeldet - waren aber noch bis 2.30 Uhr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Danach blieb eine Löschfahrzeugbesatzung als Brandwache vor Ort. Am Vormittag wurde dann noch Löschwasser in die Kanalisation gepumpt, schließlich Schläuche eingerollt, Wasserwerfer abmontiert, Pumpen wieder eingeräumt. Immerhin waren zwischenzeitlich bis zu 110 Feuerwehrleute mit 34 Fahrzeugen von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort.

Weitere Ehrenamtliche übernahmen den sogenannten "Stadtschutz", besetzten also die leeren Wachen - und mussten ebenso mehrfach ausrücken. "Es wurde jeder beschäftigt, es war genug zu tun", so Marco Bauer vom Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Das Technische Hilfswerk hatte die Feuerwehr stark unterstützt. Zunächst bauten die Ehrenamtlichen aus Mannheim Beleuchtung auf, um auf dem weitläufigen Areal der Recyclingfirma auch nachts arbeiten zu können. Um Mitternacht wurden die THW-Helfer aus Mannheim von Heidelberger Kollegen abgelöst, "schließlich hatten unsere Jungs ja den ganzen Freitag schon gearbeitet", so THW-Ortsbeauftragte Nicole Dudziak. Um 6.30 Uhr kamen dann wieder Mannheimer THW'ler, bauten die Scheinwerfer ab. Die THW-Fachgruppe Pumpen aus Ladenburg rückte ebenso im Hafen an, um die riesigen Mengen Löschwasser direkt in die Kanalisation zu leiten.

Die Suche nach der Brandursache geht am Montag weiter. Das Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde hatte bereits am Freitag verfügt, dass neben den Ermittlern der Wasserschutzpolizei ein Brandsachverständiger eingeschaltet werden soll.