Luft in der Stadt immer sauberer

"Die Feinstaub-Problematik ist in Mannheim eigentlich keine" - so formuliert Dagmar Berberich von der Karlsruher Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) ihre vorläufige Feinstaub-Bilanz für das abgelaufene Jahr 2016. Denn bis zum 28. Dezember hatte es an der Luftmess-Station im Stadtzentrum am Friedrichsring im vergangenen Jahr lediglich eine einzige Überschreitung des für Feinstaub angesetzten Grenzwerts von 50 Millionstel Gramm pro Kubikmeter Luft gegeben.

An der Mess-Station Mannheim-Nord im Gewann Steinweg (Schönau) unweit der B 44 wurde 2016 keine Grenzwert-Überschreitung bei der Feinstaub-Belastung registriert. Hier sind die Belastungswerte aufgrund der Lage außerhalb der geschlossenen Bebauung erfahrungsgemäß niedriger als in der dicht bebauten Innenstadt.

Umweltzonen seit 2007

Werte in Mannheim Messungen Um die Feinstaub-Belastung der Luft darzustellen, wird der Anteil an Schwebstoffen bis zu einem Durchmesser von zehn Millionstel Meter gemessen. Diese Teilchen werden (von engl. particulate matter) PM-10 genannt. Der tägliche Durchschnitt der PM-10-Belastung (Tagesmittelwert) darf an einer Mess-Station laut einer EU-Richtlinie 50 Millionstel Gramm pro Kubikmeter Luft maximal 35 Mal im Jahr überschreiten. Die Belastung geht seit Jahren zurück. Da die Teilchen in die menschliche Lunge eindringen und dort Schäden verursachen können, gilt Feinstaub der Größe PM-10 und kleiner als gesundheitsgefährdend. Die gesundheitsschädlichen und je nach Konzentration giftigen Stickoxide entstehen bei der Verbrennung - in Automotoren, Kraftwerken und anderen Feuerungsanlagen. Die EU-weiten Grenzwerte liegen hier bei 200 Millionstel Gramm (sogenannter Ein-Stunden-Mittelwert) bzw. 40 Millionstel Gramm (Jahresmittelwert). Um die Belastungen in den Innenstädten und an stark befahrenen Straßen zu reduzieren, wird über Fahrverbote z.B. für Dieselfahrzeuge ("blaue Plakette") diskutiert. lang [mehr...]

Bis zu 35 kurzzeitige Überschreitungen dieses Grenzwerts sind erlaubt, bevor die Behörden Feinstaub-Alarm ausrufen. Verhältnisse wie in der Landeshauptstadt Stuttgart, wo gerade wieder Feinstaubalarm ausgerufen wurde, sind also in Mannheim nicht zu erwarten. Wegen der seit Langem abnehmenden Feinstaub-Belastung liefert die in den 1970er Jahren in Betrieb genommene Messstelle Mannheim-Mitte an der Reichskanzler-Müller-Straße bereits seit Mitte 2014 keine aktuellen Daten mehr zum Feinstaub. Die Messung wurde dort ebenso wie am Mutterstadter Platz auf der Rheinau (ehem. Station Mannheim-Süd) beendet - zu teuer.

Daten aus der Innenstadt gibt es aber von der 1994 in Betrieb gegangenen Station am Friedrichsring. Hier werden die Werte allerdings nicht per Computer ausgelesen, sondern müssen per Hand überprüft werden und sind darum stets einige Wochen alt. Deswegen schließt Berberich nicht aus, dass es an den drei letzten Tagen des alten Jahres noch zu weiteren Grenzwert-Überschreitung beim Feinstaub gekommen sein könnte: "Vor Silvester war austauscharme Wetterlage."

Im Jahr 2015 hatte es am Friedrichsring noch 15 Tage gegeben, an denen der Feinstaub-Höchstwert überschritten wurde. Die Belastung der Luft geht seit vielen Jahren zurück. Zum letzten Mal wurde der Feinstaub-Grenzwert von 35 Überschreitungen pro Jahr 2006 übertroffen, damals gab es 43 Fälle. Im Jahr 2003 waren es sogar 57. Ab dem Jahr 2007 wurde dann schrittweise die Umweltzone in Mannheim eingeführt, seitdem gibt es auch keine Überschreitung der gesetzlichen Feinstaubmarke mehr.

Gleichbleibend bis leicht rückläufig ist dagegen die hauptsächlich auf den Straßenverkehr zurückzuführende Belastung der Luft mit giftigen Stickoxiden. Dies, so Berberich, ist aber ein landesweites Phänomen. Der Experten zufolge kritischere sogenannte Ein-Stunden-Mittelwert von 200 Millionstel Gramm Stickoxiden pro Kubikmeter Luft wurde zwar an beiden Mess-Stationen in Mannheim an keinem Tag des Jahres 2016 erreicht, dennoch liegt die Belastung - in der Stadt ebenso wie in vielen anderen Orten Baden-Württembergs - über den zulässigen Grenzen.

183 Millionstel Gramm war der höchste Kurzzeit-Wert des Jahres, gemessen am Friedrichsring. Der dort über die vollen zwölf Monate ermittelte Durchschnittswert 2016 lag allerdings bei 46 Millionstel Gramm. Das ist ein Millionstel weniger als 2015, aber immer noch über dem Grenzwert von 40 Millionstel Gramm. Im Mannheimer Norden wurde dieser Grenzwert nach Angaben der Landesanstalt 2016 nicht überschritten.