Luisenpark erstrahlt wieder märchenhaft

Stamm und Äste hochgewachsener Bäume erstrahlen in Blau, Rot, Lila, Grün und Gelb. Die Winterlichter verwandeln den Luisenpark in ein märchenhaft-buntes Leuchtspektakel, was der Anlage ein geheimnisvolles Flair verleiht. Hinter der Attraktion steht der Künstler Wolfgang Flammersfeld: Der 64-Jährige aus Unna hat im Park Gewächse sowie bestehende Objekte illuminiert und gleichzeitig eigene Kunstwerke in Szene gesetzt. Seit Samstag gehen ab 18 Uhr die Lichter an.

Das Projekt findet bereits zum dritten Mal statt. "Wir sind nach Mannheimer Gesetzen bereits bei einer Tradition", scherzt Parkdirektor Joachim Költzsch. Die Idee dahinter sei, den Besuchern auch im Winter etwas Besonderes zu bieten.

Strichmännchen sollen laufen

Bereits bei der Eröffnung tummeln sich zahlreiche Besucher trotz Minusgraden im Park. Los geht die rund fünf Kilometer lange Tour, auf der die Parkgänger immer wieder bewundernd verweilen, am Heinrich-Vetter-Weg und am nördlichen Teil des Kutzerweihers. Auf der Skulpturenwiese etwa hat Flammersfeld eine Horde Strichmännchen aufgestellt. "Die nächste Weiterentwicklung wäre, dass die Strichmännchen über die Wiese laufen", sagt Flammersfeld. Das sei für die nächste Saison vorgesehen.

Lautes Schnattern empfängt die Besucher an der Vogelinsel, wo die langen Äste der Bäume in bunten Farben leuchten und einen besonders hübschen Kontrast zum Fernmeldeturn bieten. Auf seine Kreationen kommt Flammersfeld manchmal auch durch Zufälle. So ist auch sein Werk "Größer als . . . kleiner als" entstanden, bei dem eine fast schon hypnotisierende Spirale sich zu psychedelisch anmutenden Klängen dreht, umrahmt von den zugehörigen mathematischen Zeichen.

Flammersfeld erschafft seine Exponate aus teilweise alltäglichen Materialien, wie Dachlatten, Polyethylen oder Baustahlplatten. Bei dem Werk "Lichtobst" seien mit Bastelkugeln und Murmeln gefüllte Damenstrümpfe zum Einsatz bekommen, berichtet er. Auch seine Schneeglöckchen und Tulpen bringen märchenhaftes Flair in den Park.

Zu den zahlreichen Höhepunkten zählt nicht zuletzt seine Videoinstallation, die auf eine Leinwand aus Wasser projiziert wird. Zu sehen gibt es unter anderem bewegte Schattenfiguren einer Primaballerina sowie ein tanzendes Paar. Eine Spieluhrenmelodie untermalt die Szenen. Die Aufnahmen der Tänzer hat Flammersfeld am Computer nachbearbeitet. Besonders gut zu sehen ist der Clip, wenn es windstill ist.

Pause unterm Heizpilz

An der Brunnenlandschaft werden an den Hütten unter anderem heiße Getränke sowie Wurst und Crêpes angeboten. Bernd Elias hat dort mit seinen Kindern eine Pause eingelegt, um sich unter einem Heizpilz aufzuwärmen. "Die Wassershow hat mir am besten gefallen", lobt der Mannheimer. Klaus Bachert aus Lampertheim findet die Spiegelungen der Lichter im See wunderschön, und Anja Steller genießt die mystische Atmosphäre. "Da die Skulpturen so toll angeleuchtet sind, sehen sie anders als am Tag aus."