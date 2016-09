Lustwandeln am Wasserturm

In dichte Nebelschwaden war der Wasserturm gehüllt, als Raketen und funkelnde Sterne gegen 22.45 Uhr in schneller Abfolge in den feuchten Abendhimmel stiegen. Das Feuerwerk ist der unbestrittene Höhepunkt des Arkadenfestes rund um die historische Jugendstilanlage am Friedrichsplatz. Die Musik zu der Show hatte sich Harald Steiger, der Vorsitzende des Vereins Friedrichsplatz, ausgesucht, darunter von Mark Forster "Wir sind groß" und "Geiles Leben" von Glasperlenspiel.

Besonders die beiden deutschen Titel begeisterten das Publikum, das trotz Regen bis zum krachenden Finale ausharrte. Laura Brescia meinte zum Beispiel: "Die Musik zu dem Feuerwerk ist überragend. Das ist einfach nur schön. Die Pyrotechniker haben hier gute Arbeit geleistet, einfach toll." Das Team um Pyrotechniker Florian Gokel hatte schon am Nachmittag alles für das furiose Finale aufgebaut.

Trinken für guten Zweck

Der Verein Friedrichsplatz als Organisator des Arkadenfestes Rund um den Wasserturm steckt laut Verein Friedrichsplatz noch viel Potenzial, das es zu aktivieren gilt.

Rund 60 Mitglieder des Vereins sowie einige Service-Clubs organisieren ehrenamtlich das Arkadenfest rund um den Wasserturm.

Ab 17.30 Uhr wurde die Augustaanlage rund um den Wasserturm für den gesamten Autoverkehr gesperrt. Bis Sonntagfrüh durften nur Fußgänger auf der Straße laufen.

Die Besucher schätzten vor allem: In einer der schönsten Jugendstilanlagen Deutschlands herrscht eine besondere Stimmung und Atmosphäre. (has)

"Neu ist ein mit Bio-Alkohol betriebener Flammenwerfer, der bis zehn Meter hohe Flammen ausstößt und einige neue Goldregen, die die Zuschauer bisher noch nicht gesehen haben", so Gokel. "In den letzten drei Jahren hatten wir beim Arkadenfest immer schlechtes Wetter," erklärte Steiger, der sich freute, dass die Beteiligten gesagt haben: "Wir machen das trotzdem." Allerdings wurde auf einen VIP-Bereich in diesem Jahr verzichtet, weshalb sich etwas weniger Besucher als in den Vorjahren auf dem verregneten Fest zeigten. Dem Spaß der Besucher, die dabei waren, tat dies aber keinen Abbruch. Galerist F. W. Kasten lachte am Stand des Rotary Clubs "Amphitrite": "Das ist besonders schön: Wir trinken hier noch für einen guten Zweck. Das muss uns erst einmal einer nachmachen." Überhaupt herrschte rund um den Wasserturm eine fröhliche Stimmung. Die eiligst geschaffenen Freiplätze auf der Straße waren gut besucht. In den Geschäften herrschte eine fröhliche Stimmung. Die Besucher lustwandelten unter den Arkaden. In der Galerie Theuer und Scherr hatten die Kinder die Oberhand.

Hier wurde zugunsten der Waldpiraten gemalt. Luisa (4) meinte: "Ich male ein Feuer." An den Fingern war dies auch überdeutlich zu sehen. Die waren nämlich ziemlich rot. Elsa, ebenfalls vier Jahre alt hatte es eine Blumenwiese angetan. Die war richtig bunt. "Wenn ich fertig bin, hänge ich das Bild zum Trocknen auf. Später nehme ich es mit nach Hause", meinte die junge Künstlerin.

Kinder malen Bilder

Eine Besonderheit hatte die MVV-Energie parat: Der Wasserturm wurde erstmals von 40 LED-Strahlern angestrahlt, die alle einzeln steuerbar sind. Damit spart das Unternehmen pro Jahr rund 3500 Kilowatstunden Strom - das entspricht etwa dem Stromverbrauch eines Drei-Personen-Haushalts. Auch im Innerren des Turmes tat sich Erstaunliches: Die neue Mannheimer Britpop-Band Riot of Colours spielte eigene Songs.

"Popforscher" und Leiter des KulturNetzes Peter Baltruschat meinte als Organisator: "Wir haben hier heute eine neue, aufstrebende Band zu Gast, von der ich überzeugt bin, dass sie ihren Weg machen wird." Die Fans, die sich im Turm um die Band scharten, sangen die Texte aus dem Debütalbum "Deep Coal Grey" mit. Gleich drei Mal begeisterten die Musiker um Frontmann Steffen Foshag an diesem Abend ihr Publikum.