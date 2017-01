Luther kommt in SAP Arena groß raus

Mitwirkende an der Mannheimer Aufführung des "Luther"-Oratoriums bei Proben in der Christuskirche.

Als Playmobil-Figur macht Martin Luther 500 Jahre nach dem Thesenanschlag eine eher bescheidene Figur. Doch in der Mannheimer SAP Arena soll er am 2. Februar ganz groß herauskommen: Beim Pop-Oratorium "Luther" wollen 2200 Sänger aus 50 Chören den Reformator in Szene setzen - mit Pop- und Gospelklängen, die Luthers zeitgenössische Tauglichkeit unter Beweis stellen.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz identifiziert sich als Schirmherr mit den "außergewöhnlichen Dimensionen" dieses Projekts. Sei Musik nach Luthers eigenen Worten doch "Gabe und Geschenk Gottes, die den Teufel vertreibt und die fröhlich macht". Mannheim als traditionelle Musikstadt unterstütze das Ereignis unter der Verpflichtung zu religiöser Neutralität. Schließlich seien die Auswirkungen der Reformation auch im außerkirchlichen Bereich sichtbar, etwa mit Blick auf die Vereinheitlichung der deutschen Sprache oder den reformatorischen Appell, selbstständig zu urteilen.

Laut Kurz schießt Mannheim der Stiftung Creative Kirche als Hauptinitiatorin des deutschlandweiten Projekts 5000 Euro zu. Bei einer Probe mit über 1000 Sängern in der Mannheimer Christuskirche im vorigen Oktober habe er sich, so Kurz in einer Pressekonferenz gestern, von der freudvollen Atmosphäre überzeugt. Der Mannheimer Dekan Ralph Hartmann unterstreicht, das Projekt sei "ein großes Ereignis für unsere Stadt".

Pop-Oratorium „Luther“ am 11. Februar in der Mannheimer SAP Arena "Luther" ist ein Pop-Oratorium, das in diesem Jahr bundesweit in zwölf Städten aufgeführt wird.

aufgeführt wird. Der Text stammt aus der Feder von Musical-Autor Michael Kunze ("Tanz der Vampire", "Mozart!"). Die Musik hat Pianist und Produzent Dieter Falk geschrieben.

("Tanz der Vampire", "Mozart!"). Die Musik hat Pianist und Produzent geschrieben. In der Mannheimer SAP Arena wird das Luther-Oratorium am Samstag, 11. Februar, 19 Uhr , von 2200 Sängern aus 50 Chören aufgeführt.

, von 2200 Sängern aus 50 Chören aufgeführt. Es sind noch Eintrittskarten verfügbar.

verfügbar. Weitere Informationen im Internet unter www.luther-oratorium.de. urs

"Singende Erneuerung"

Nach Hartmanns Auffassung hat es sich bei der Reformation um "eine singende Erneuerung" gehandelt; reformatorisches Gedankengut sei mit den Liedern Luthers und Paul Gerhardts populär geworden. Diese stünden für die "Popmusik des 16. Jahrhunderts". Beim Luther-Oratorium handele es sich um ein vergleichbares Anliegen: die Ziele des Reformators für viele Menschen verständlich zu machen.

Die Creative Kirche, eine Einrichtung des Evangelischen Kirchenkreises Hattingen-Witten, will christliche Glaubensinhalte durch moderne Musik weitergeben. Sie hat 2012 etwa auch das Musical "Die 10 Gebote" in der SAP Arena aufgeführt. Laut Sprecher Marcel Volkmann wirken an den Aufführungen des Luther-Oratoriums bundesweit insgesamt über 20 000 Sänger mit, die sich jeweils ein halbes Jahr zuvor auf das Konzert vorbereiten. In Mannheim habe die Creative Kirche die Evangelische Landeskirche in Baden und die Evangelische Kirche der Pfalz als Partner an der Seite. Die Sänger stammten überwiegend aus Jugend-, Schul-, Kirchen- oder Gospelchören. Teilweise machten Familien mit, aber auch Einzelpersonen, die sich vom monumentalen Gemeinschaftserlebnis anstecken ließen.

Volkmann macht deutlich, dass die Teilnahme am Pop-Oratorium nicht an eine Kirchenmitgliedschaft gebunden ist. Bei der Uraufführung 2015 in Dortmund seien 25 Prozent der Chormitglieder katholisch, ebenso viele konfessionslos gewesen. Die Altersspanne reiche von sechs bis 87 Jahren.

Nach der ersten Chorprobe im Oktober steht für die Mitwirkenden am Konzert in der SAP Arena ein weiterer wichtiger Termin bevor: Am 28. Januar findet in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle eine Probe mit allen Sängern statt. Die Generalprobe mit Band, Orchester und Solisten geht wenige Stunden vor der Aufführung über die Bühne.

Drei Dirigenten werden den Mammutchor dirigieren, neben Hauptdirigent Heribert Feckler auch die Bezirkskantoren Achim Plagge (Neckargemünd) und Maurice Antoine Croissant (Pirmasens).