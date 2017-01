Malve statt Marder: Google liegt daneben

Hella Karl versteht es nicht: Wieso nennt Google den Marderweg in Friedrichsfeld Malvenweg? Wo doch der eigentliche Malvenweg (kleines Bild) in Gartenstadt ist.

Fuchs und Hase sagen sich in Friedrichsfeld-Süd gute Nacht. Denn in der Siedlung gibt es eine Fuchsfalle und eine Hasengasse, den Entenstrich, die Hirschgasse, Eichhörnchen-, Keiler- und Iltisweg. Eigentlich gehört zu dem Ensemble auch der Marderweg. Die Navigations-App Here-Maps sieht das genauso wie die Karten-App des iPhones. Aber Google Maps? Kennt keinen Marderweg. Wer zum Beispiel die Adresse von Bauer Karl eingibt - Marderweg 60 - wird zwar in aller Regel richtig geleitet. Aber auf der Karte ist "Malvenweg" zu lesen.

Den wiederum gibt es zwar in Mannheim. Aber eigentlich nicht in Friedrichsfeld im tiefen Süden, sondern in der Gartenstadt im hohen Norden - also mehr oder weniger am anderen Ende der Stadt. Je nach Route braucht man für die Strecke dazwischen 16 und 20 Kilometer, je nach Verkehrslage zwischen 20 und 30 Minuten. Ganz genau wissen das einige Kunden von Bauer Karl, die im November eine Martins- oder im Dezember eine Weihnachtsgans kaufen wollten.

"Es ist mir ein Rätsel"

"Uns haben im November Leute angesprochen, weil sie in der Gartenstadt gelandet waren", berichtet Hella Karl im Gespräch mit dieser Zeitung. Erst da merkte die Landwirtsfamilie, dass bei Google Maps einiges schief läuft: "Schließlich sucht man normalerweise ja nicht nach seinem eigenen Betrieb", lacht Hella Karl. Aber als sie es dann doch tun - und bei der Suchmaschine Google "Bauer Karl" eingeben - prangt ihnen eine Web-Visitenkarte entgegen. "Adresse: Malvenweg 60" steht dort geschrieben. "Ich habe bei Google jedenfalls nichts angeben", wundert sich Ehemann Jochen Karl: "Es ist mir ein Rätsel, wie das zustande kommt."

Wie kommt denn so etwas zustande? Das wollen wir von Google wissen. Außerdem fragen wir - auf entsprechenden Wunsch des Unternehmens schriftlich: Wie geht Google generell mit Änderungswünschen um? In welcher Frist werden sie üblicherweise bearbeitet? Wie gehen Betroffene am besten vor, damit Angaben schnell korrigiert werden können? Kommen solche Änderungswünsche häufiger vor? In welcher Größenordnung?

Problem mit "Problem melden"

Dass die Antwort des Internet-Konzerns sehr detailliert ausfällt, lässt sich nicht gerade behaupten. Google teilt lediglich schriftlich mit: "Unser Anspruch ist es, dass Google Maps die genauesten, aktuellsten und relevantesten Informationen liefert. Wir beziehen unsere Kartendaten von Drittanbietern. Falls Nutzer Fehler in Google-Maps-Karten bemerken, können sie mithilfe der Funktion ,Ein Problem melden' direkt mit uns in Kontakt treten und uns über mögliche Änderungen und Aktualisierungen, die vorgenommen werden müssen, in Kenntnis setzen."

Wir machen die Probe aufs Exempel. Und scheitern schon gleich am Anfang. Denn der Punkt "Ein Problem melden" ist auf der Webseite auch nach mehrminütiger Suche nicht auffindbar. Dann nehmen wir eben den Punkt "Feedback geben" und bitten darum, Malven- in Marderweg zu ändern. Die Antwort kommt sofort: "Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ein Problem mit Google Maps zu melden. Durch Ihre Kenntnisse wird Google Maps für alle Nutzer besser." Fragt sich, ob dem wirklich so ist. Denn Jochen Karl hat bereits mehrfach auf elektronischem Wege reklamiert - vergeblich. So wird wohl auch in Zukunft der eine oder andere in die Gartenstadt fahren, obwohl er eigentlich nach Friedrichsfeld möchte - oder umgekehrt.

Immerhin, im realen Malvenweg ist anscheinend noch keiner der Irregeleiteten auf den Gedanken gekommen, Anwohner nach landwirtschaftlichen Produkten zu fragen. Wir machen im Norden der Stadt die Stichprobe und klingeln an der Stelle, die Google Maps anzeigt, wenn ein Nutzer "Malvenweg 60" eingibt und dann Gartenstadt anklickt. Es ist nicht die Nummer 60, die gibt es dort nämlich gar nicht. Der Anwohner muss lachen, als wir ihn auf die Verwechslung ansprechen: "Bei uns war noch keiner, der Gänse kaufen wollte. Allenfalls ein Bauer, der Kartoffeln verkaufen wollte. Aber hier sieht es ja auch nicht so aus, als gäbe es Gänse." Recht hat er: In dem reinen Wohngebiet mit älteren Einfamilienhäusern wird wohl niemand einen landwirtschaftlichen Betrieb vermuten.

Hier fällt der Malvenweg übrigens ganz und gar nicht aus dem Rahmen. Denn er befindet sich in guter Nachbarschaft zu Straßen wie Narzissen-, Anemonen, Fuchsien- oder Levkojenweg. Für Google dagegen scheint klar zu sein: Wo Fuchs und Hase sich treffen, können sich durchaus auch Marder und Malve gute Nacht sagen.