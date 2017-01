„Man muss es lieben“

Das Schaustellerdasein ist nicht leicht. Doch wer, wie die Familie um Hanko und Brigitte Pfeiffer-Köhler aus Mannheim, in die Kirmes-Dynastie hineingeboren wurde, lebt das Leben des Reisenden meist gerne und mit vollem Einsatz. Spannend, anstrengend, schwierig, zeitaufwendig, aber auch traumhaft - die Gefühle eines Schaustellers während seiner Reisen seien unterschiedlich. Missen möchte er dieses Leben dennoch nicht.

Derzeit findet in Bonn die 68. Delegiertentagung des Deutschen Schaustellerbundes statt. Das große Thema: Sicherheit. Denn nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt sind die Budenbesitzer und Kirmes-Familien besorgt. Gleichzeitig machen die Sicherheitsvorkehrungen den Schaustellern das Leben schwer. Peter Barth, Schausteller aus Bonn: "Das Oktoberfest haben sie im letzten Jahr komplett eingezäunt. Wir haben 20 Prozent weniger Besucher gehabt."

Auch in Mannheim gibt es alte und traditionelle Schaustellerfamilien, die ihre Heimat während der Saison tausende Kilometer hinter sich lassen. Dass ein Familiengewerbe so lange fortgeführt wird, ist selten geworden. Die Pfeiffer-Köhlers folgen dieser Tradition noch. Wie weit das Erbe zurückreicht, können sie nicht mehr genau sagen. "Das Letzte, was ich von meinen Vorfahren noch weiß, ist, dass meine Urgroßmutter Bärendompteurin in der Schweiz gewesen ist", erinnert sich Brigitte Pfeiffer, die selbst "im Wohnwagen geboren" ist. Das bedeutet: Sie wurde "in den Beruf hinein geboren".

Das Leben auf Reisen verändert sich jedoch. Zum Beispiel sei das Finden von Arbeitskräften schwer geworden. Wer früher oft zur Kirmes ging, erinnert sich noch an die Schilder mit der Aufschrift "Junger Mann zum Mitreisen gesucht". So ließen sich keine Mitarbeiter mehr finden. "Wir müssen uns ständig umstrukturieren. Diese Schilder gibt es nicht mehr", erklärt die Schaustellerin.

Gedrückte Stimmung

Aufgrund von Gesetzesänderungen, Sicherheitsauflagen oder auch der allgemeinen Stimmung der Bevölkerung muss die Familie flexibel bleiben. "Seit dem Anschlag in Paris", erinnert sich Hanko Pfeiffer, "ist die Stimmung auf den großen Plätzen gedrückt." Trotzdem freue er sich immer aufs Neue, wenn die Buden an Fasnacht wieder öffnen.

Hanko kam erst 1969 in die Familie. Die Reise habe ihn aber immer fasziniert. Stolz erzählt er von seinem Schwiegervater, Karl Köhler, der 1956 das erste Deutsch-Amerikanische Volksfest nach Mannheim brachte. "Damit wollte er die Beziehung zwischen Deutschen und Amerikanern wieder stärken - quasi nach dem Krieg die Wogen glätten." Es soll immer ein schönes Fest gewesen sein: mit Kuchenständen, Softeis und ihren Fahrgeschäften. Soziale Kontakte knüpfen und gleichzeitig Brotverdienst für die Mannheimer Schausteller.

Die Familie bereist "nur" die Rhein-Neckar Region: Fasnacht am Wasserturm, Matheisemarkt in Schriesheim, St. Leon-Rot, die Mannheimer Mai- und Oktobermess und der Weihnachtsmarkt am Wasserturm - ein ständiger Ortswechsel und nichts für schwache Nerven. "Ein toller Beruf, aber auch sehr anstrengend. Manchmal arbeiten wir 24 oder 36 Stunden am Stück", sagt Pfeiffer. "Man muss es lieben, und das tun wir", ergänzt seine Frau Brigitte.

Im Wohnwagen geboren

Tochter Carina führt die Tradition fort. Mit einem Zweier-Abitur habe sie zwar studieren können, so der ehemalige Vorsitzende des Mannheimer Schaustellerverbands, "sie wollte aber unbedingt auf Reisen gehen." Sie besitzt einen Crêpe- und Süßigkeitenstand und eine Entenbude. Das Schaustellertum sterbe nicht aus. Denn, werde man im Wohnwagen geboren, bleibe man dort. "Zumindest 80 Prozent der Schaustellerkinder", sagt Hanko Pfeiffer. "Ein Kulturgut, das schon über 1000 Jahre bestand hat, stirbt so schnell nicht aus."

Schausteller zu sein, erfüllt Hanko heute noch mit Glück. "Wenn ich noch mal auf die Welt kommen würde, ich würde es wieder tun. Denn egal, wo man ist, auf der Kirmes ist man immer zuhause."