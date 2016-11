Die Flammen schlagen von den Bäumen auf die Straßen von Haifa und fressen sich weiter in alle Richtungen. "Brände in solchem Ausmaß gab es hier noch nie", sagt Robert Karpel. Er ist der Berater des Oberbürgermeisters Yona Yahav in Haifa und spricht mit dieser Zeitung offen über die Situation vor Ort. "An sechs verschiedenen Stellen hat es simultan angefangen zu brennen. In einigen Fällen ist die Brandstiftung bereits nachgewiesen worden." Wer genau das Feuer gelegt hat, dazu könne er zurzeit noch nichts Konkretes sagen.

"Bei Terror gibt es aber immer Nachahmer - so war es wohl auch hier", schildert er. Das Wetter habe die Situation dann noch verschärft. Seit einer Woche ist es in Haifa extrem trocken - bei einer Luftfeuchtigkeit von nur fünf Prozent. Die starken Winde treiben die Funken voran. "Die fliegen über ganze Regionen. Man weiß gar nicht, wo das Feuer anfängt und wo es aufhört", sagt Karpel. Doch gestern Nachmittag hatten Polizei, Feuerwehr und auch das Militär die Lage in Haifa unter Kontrolle. Dennoch: "Manche haben alles verloren", macht Karpel klar. "Es wird jetzt eine große Herausforderung, die Schäden zu beseitigen. Wohin sollen die Familien, die nichts mehr haben?", fragt Robert Karpel, ist aber direkt im Nachsatz guter Dinge: "Unser Oberbürgermeister Yona Yahav ist der richtige Mann dafür." Die Verwaltung in Haifa rechnet mit mehr als 2000 Betroffenen in mehr als 700 beschädigten Wohnungen und Häusern. "13 Siedlungen sind betroffen, 60 000 Menschen mussten aus Sicherheitsgründen - wegen des sich ausbreitenden Feuers und weil der Strom abgestellt wurde - evakuiert werden." Viele konnten bereits zurück zu ihren Häusern, doch zahlreiche sind nicht mehr bewohnbar. "Es wird eine große administrative Aufgabe der Stadt und des Oberbürgermeisters, für diese Menschen langfristig Wohn-Alternativen zu finden und zu finanzieren", sagt Karpel. Auch ökologisch sei viel zerstört. "Es wird Jahre dauern, bis die vielen Bäume, für die Haifa bekannt ist, wieder nachwachsen."

Das Leid in Haifa ist groß. Das hat auch Alisa Erlich gehört, die in Israel aufgewachsen ist, in Mannheim wohnt, aber viele Bekannte in der Partnerstadt hat. "Das ist eine neue Strategie des Terrors", ist die 65-Jährige überzeugt. "Erst sprengten sich die Terroristen in die Luft, dann kamen die Messerstecher und nun das Feuer." Alisa Erlich ist besorgt ob der Lage in Israel. "Ich verfolge alles übers Internet." Mit ihrer Schwester, die in Tel Aviv lebt, konnte sie nun endlich telefonieren. Viele andere sind aber nicht zu erreichen. "Im Norden Haifas soll es besonders schlimm sein und die vielen Menschen auf der Flucht - es ist einfach schrecklich." Sie möchte am liebsten schreien vor Wut.

Haifa in Israel Die Partnerschaft zwischen Mannheim und Haifa besteht seit 2009.

zwischen Mannheim und Haifa besteht seit 2009. Haifa liegt im Norden Israels und ist mit rund 270 000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Sie gilt als Zentrum der High-Tech-Branche .

die drittgrößte Stadt des Landes. Sie gilt als Zentrum der . Juden, Muslime, Christen und Vertreter anderer Religion leben hier friedlich miteinander zusammen.

OB Kurz bietet Hilfe an

Majid Khoshlessan, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Mannheim, ist ebenfalls in Sorge. Er kennt viele in Israel. "Vielleicht handelt es sich wirklich um eine neue Taktik des Terrors, sollten sich die Brandstiftungen bestätigen", sagt er. "Wir sind in Gedanken bei unseren Freunden." Oberbürgermeister Peter Kurz bietet indes Unterstützung an - wie schon bei dem Großbrand 2010 in Haifa, als in Mannheim 5000 Euro gesammelt wurden. Die Stadt wird dankbar sein, so wie Robert Karpel die Lage schildert. Aber es geht nicht nur um Materielles. Darum sagt Karpel: "Ich habe die Hoffnung, dass Haifa weiterhin ein Musterbeispiel für das multikulturelle Zusammenleben bleibt."