Manchmal dienen Finger als Pinzette

Alle Bilder anzeigen Blick in den äthiopischen Operationssaal nach einem Eingriff mit den beiden junge Ärzten Dr. Seifu (l.) und Dr. Gersam (M.) mit dem OP-Pfleger (r.). © wessel Selfie mit Dr. Gersam (l.) und dem Mannheimer Lucas Wessel.

Ein Bauchtumor so groß wie ein Fußball - und das in einem kleinen Körper. Als Lucas M. Wessel, Kinderchirurgie-Chef der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), einen Monat lang im äthiopischen Jimma Nachwuchschirurgen an Operationstechniken für junge Patienten heranführte, sah er "Krankheitsstadien, zu denen es bei uns gar nicht mehr kommt".

Schon während des Studiums hat Lucas Wessel an ärztlichen Einsätzen in Afrika teilgenommen. Als er Jahrzehnte später bei einem Kongress von dem 2016 gestarteten "Jimma Child Projekt" hörte, war er sofort überzeugt: "Fachärztliche Ausbildung orientiert sich vor Ort an dem, was machbar ist." Als der Kinderchirurg auf der äthiopischen Hochebene seinen ersten Einsatztag hatte, war ihm sofort klar: Tastenden Händen und Bauchgefühl kombiniert mit Erfahrung kommt vier Wochen lang besondere Bedeutung zu - vor allem in der Diagnostik.

"Heiliges Wasser" statt OP

Das Hilfsprojekt Der habilitierte Kinderchirurg Lucas M. Wessel leitet die Kinderchirurgische Klinik an der Universitätsmedizin Mannheim. Die stellte ihn für den Äthiopien-Einsatz frei.

Lucas M. Wessel leitet die Kinderchirurgische Klinik an der Universitätsmedizin Mannheim. Die stellte ihn für den Äthiopien-Einsatz frei. Im ostafrikanischen Äthiopien leben 36 Millionen Kinder unter 15 Jahren, es gibt aber nur sechs Kinderchirurgen. Die praktizieren in der Hauptstadt - fünf in Privatkliniken.

unter 15 Jahren, es gibt aber nur sechs Kinderchirurgen. Die praktizieren in der Hauptstadt - fünf in Privatkliniken. Die von der Universität München mit Unterstützung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes gestartete Kooperation mit Jimma ermöglicht eine dreijährige Qualifizierung zum Kinderchirurgen vor Ort. Alle zwei Monate vermittelt ein Gastfacharzt jeweils vier Wochen lang Diagnostik und OP-Techniken.

vor Ort. Alle zwei Monate vermittelt ein Gastfacharzt jeweils vier Wochen lang Diagnostik und OP-Techniken. Für das "Jimma Child Projekt" sammelt das Uniklinikum München Spenden: IBAN: DE38 7005 0000 0002 0200 40, BIC: BYLADEMM, Verwendungszweck: 802 420 20. (wam)

Wessel erzählt von einem Röntgengerät, dessen Aufnahmen zwar zeigen, ob ein Knochen gebrochen ist, "aber nicht wie". Computertomographie oder "Kernspin" stehen im Jimma-Hospital gar nicht zur Verfügung. "Dafür erlebte ich die beiden jungen Allgemeinchirurgen als sehr motiviert." Verblüfft hat den Klinikchef, dass ein 30-jähriger Mediziner fast ein Jahrzehnt Berufserfahrung hatte - "weil man dort bereits mit 21 Jahren fertiger Arzt sein kann".

Als besondere Herausforderung erwiesen sich monströse Tumore, weil schwerkranke Kinder häufig viel zu spät gebracht werden. Wessel erfuhr auch, warum: Bitterarme Familien können sich die Reise vom Land in die 300 000-Einwohner-Stadt nicht leisten. Manchmal fehle auch das Vertrauen in die Schulmedizin. Dem Mediziner aus dem fernen Deutschland begegnete "viel Skepsis". Eine große Wucherung konnte nicht operiert werden, weil eine Großmutter die Eltern überredete, mit dem Kind ins Dorf zurückzukehren und es dort einem Heiler und "heiligem Wasser" zu überlassen. "So etwas muss man akzeptieren."

Lucas Wessel hatte auch mit den Unzulänglichkeiten einer äthiopischen Klinik zu kämpfen: Für das OP-Programm gab es nur ein einziges Sieb mit Instrumenten. "Da musste ich auch schon mal meine Finger statt Pinzette nehmen." Und wenn der Strom ausfiel und das Notaggregat nicht ansprang, "war beim Operieren das Licht weg". Am meisten machte Wessel zu schaffen, dass die angelernten Narkoseassistenten über unterschiedliches bis kaum vorhandenes Wissen verfügen. "Der uns fast immer zugeteilte Mann war glücklicherweise sehr gut." Trotz aller Widrigkeiten führte Wessel mit den beiden afrikanischen Chirurgen zwölf Tumor-OPs aus - "fast so viele wie hier innerhalb eines Jahres".

Weil es im Jimma-Hospital keine hochauflösenden Bildgebungsgeräte gibt, galt es manchmal den Bauch aufzuschneiden, um herauszufinden, ob ein Tumor überhaupt operabel ist und wenn ja, wie. Aber stets ohne die in Deutschland übliche (Begleit-) Chemotherapie, weil die viel zu teuer ist.

Mehr als jedes zweite Kind mit einer angeborenen Fehlbildung stirbt in Äthiopien. Wessel und seine afrikanischen Kollegen operierten 15 Mädchen und Buben mit solchen Launen der Natur, die insbesondere Darm und Harnröhre betrafen. Der Gastkinderchirurg führte beispielsweise in eine neue OP-Methode bei angeborenem Leistenbruch ein. 37 Operationen schaffte das Team in vier Wochen.

Bei einem im Herbst geplanten weiteren Einsatz will Lucas Wessel nicht nur das Ausbildungsprogramm fortsetzen, sondern eine Kinder-Intensivstation aufbauen. Medizinische Nachbetreuung gibt es nämlich so gut wie keine. Kritische Situationen wie Atemnot bedeuten oftmals ein Todesurteil. "Die dortige Medizin ist mit unseren Standards nicht vergleichbar."