Manchmal sind alle völlig geschafft

Ankommende Flüchtlinge in der ersten Nacht am Drehkreuz auf dem alten Postgelände am 22. September 2015. . . .

Ein paar Monate später - und es wäre vielleicht anders gekommen. Doch nach den Sommerferien 2015 geht es plötzlich ganz schnell. Mannheim hat binnen kurzer Zeit, gänzlich ungeplant, 15 000 Einwohner mehr - das entspricht der Bevölkerungszahl von Feudenheim. Doch es sind Flüchtlinge, oft traumatisiert, arm und eiligst armselig-provisorisch untergebracht, völlig fremd, aus einem ganz anderen Kulturkreis. Und manch einer, der mit ihnen zu tun hat, zweifelt an dem Satz "Wir schaffen das" der Kanzlerin.

Es geht zunächst unmerklich los. Lange sind Flüchtlinge weit weg im Hafen untergebracht, in der Lagerstraße, vom städtischen Leben kaum wahrgenommen. Im Juli 2015 wird die ehemalige Highschool in Benjamin Franklin Village belegt. Erst ist von 600 Menschen die Rede, dann von über Tausend. Es gibt gleich Krawall - angeblich, weil zu wenig Wasser ausgegeben wird. Oberbürgermeister Peter Kurz appelliert an das Land "die jetzige Belegung nicht weiter zu steigern und die soziale Betreuung sicherzustellen".

Kasernen-Verkauf gestoppt

Nicht weiter zu steigern? Nur Wochen später ist das 15-fache dieser Zahl erreicht! Dabei rechnet die Stadt zu dem Zeitpunkt fest damit, die ganzen Kasernenflächen demnächst kaufen und neu entwickeln zu können. Daher dürfe die Unterbringung von Asylbewerbern auf Franklin "nur eine temporäre Lösung" sein, mahnt Kurz im Juli. Ende August schlägt die Feudenheimer Bürgerinitiative "Gestaltet Spinelli" vor, in der Kaserne am Wingertsbuckel Flüchtlinge unterzubringen - worauf die Stadt reserviert reagiert.

Schon ab Mitte September geht aber alles ganz schnell. Über Nacht müssen in Benjamin Franklin weitere 1500 Flüchtlinge untergebracht werden, doppelt so viele wie zuvor. Das Rote Kreuz wird ohne Vorbereitung plötzlich Träger einer "Bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrichtung". Leere, von Strom- und Wassernetz abgeklemmte frühere Soldaten-Wohnblocks müssen völlig überstürzt hergerichtet, Feldbetten aufgeschlagen, eine Beleuchtung montiert, Dixi-Klos aufgestellt werden. Anfangs stehen ganze Reihen von Waschbecken im Freien, später kommen Duschcontainer.

Kurz darauf stoppt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) alle Gespräche mit der Stadt über den Ankauf von Kasernengeländen. Wären die Verträge schon unterzeichnet, gar abgewickelt gewesen - wer weiß, wo das Land die Menschen untergebracht hätte? So wurde Mannheim die Stadt, die den meisten Flüchtlingen in ganz Baden-Württemberg Quartier bietet.

Dafür werden über Wochen hinweg ständig Rotkreuzler, Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) und der Freiwilligen Feuerwehr - vorwiegend nachts - eilig zusammengetrommelt, um noch mal und noch mal Feldbetten aufzuschlagen, Wasserrohre oder Scheinwerfer zu installieren, einen bislang leeren Wohnblock nach dem anderen in Betrieb zu nehmen. Schnell sind Feldbetten und weiteres Material aufgebraucht, und immer wieder rufen sich übermüdete, ausgelaugte Helfer eher sarkastisch-frustriert den Satz "Wir schaffen das!" zu.

Doch es wird noch mehr: Das alte Postgelände am Hauptbahnhof wird zum Drehkreuz für Flüchtlinge für ganz Süddeutschland erklärt. Nacht für Nacht rollen hier Sonderzüge aus Freilassing an, mit hunderten von Asylsuchenden - in manchen Nächten über 1200. Vier Mitglieder der Johanniter-Schnelleinsatzgruppe stehen mit Wasser und Keksen bereit; dazu kommen zwei Malteser; alles Ehrenamtliche, jede Nacht.

Anfang Oktober überschlagen sich die Ereignisse. Plötzlich reicht auch Benjamin Franklin nicht mehr. Wieder werden in einem nächtlichen Kraftakt von Ehrenamtlichen Kasernengebäude hergerichtet, nun in den Kasernen nördlich der Birkenauer Straße (Funari). "Helfer am Ende ihrer Kräfte" titelt der "MM". Beim Roten Kreuz sei man "an der Grenze der Belastbarkeit, bei vielen ist sie auch längst überschritten", sagt der Kreisbereitschaftsleiter, und beim THW heißt es offen, das "Wir schaffen das" habe "nicht mehr den besten Klang in THW'ler Ohren".