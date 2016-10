Mann auf Motorhaube – Fall geklärt

Ein Mann springt nachts auf die Motorhaube eines wartenden Autos und bleibt dort eine Weile liegen - der kuriose Fall aus Mannheim, über den wir in unserer gestrigen Ausgabe berichteten, ist aufgeklärt. Demnach hat sich das Geschehen tatsächlich so abgespielt, wie auf einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, zu sehen ist. Es handle sich bei dem Film weder um einen vorgetäuschten Unfall noch um eine andere Form der Täuschung, teilte die Polizei gestern mit.

Nach Angaben der Beamten hat sich der Vorfall an der Einmündung der Goethestraße in den Friedrichsring am frühen Morgen des 3. Oktober, kurz nach 6 Uhr, folgendermaßen abgespielt: Der Mann, der später auf die Motorhaube eines an der Ampel wartenden Taxis sprang - ein 25-Jähriger aus Rheinland-Pfalz - hatte zunächst im Kreuzungsbereich einen anderen Wagen angehalten. Als sein Versuch scheiterte, die Fahrertür zu öffnen, schlug er auf die Motorhaube des Autos und verursachte dadurch Sachschaden.

Alkoholisiert und aggressiv

Danach, so die Polizei, nahm er sein Fahrrad und warf es auf ein anderes Auto. Dadurch wurde die Windschutzscheibe und ebenfalls die Motorhaube des Fahrzeugs beschädigt. Kurz darauf kam nach Angaben der Beamten ein Taxi an der Kreuzung an, dessen Fahrer im Inneren eine Kamera laufen hatte ("Dashcam"). Diese filmte das weitere Geschehen: Man sieht auf diesen Aufnahmen, wie sich der 25-Jährige von der Seite kommend auf die Motorhaube des Taxis wirft und sie erst nach einer Weile und einem Wortgefecht mit dem Taxifahrer wieder verlässt.

Alle beteiligten Autos fuhren zunächst weiter. Wie die Polizei mitteilte, kam kurz darauf eine Streifenwagenbesatzung vorbei und fand den 25 Jahre alten Mann auf der Fahrbahn liegend vor. Er sei alkoholisiert und gegenüber den Beamten aggressiv gewesen. Außerdem bestehe ein Drogenverdacht. Die Polizei nahm ihn bis Mittag in Gewahrsam. Sie ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in drei Fällen und wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den Mann.

Anzeige erstattet

Der Taxifahrer stellte erst am Abend einen Schaden auf der Motorhaube seines Autos fest und informierte die Polizei. Die Fahrerin des ersten Autos erstattete Anzeige bei einem anderen Revier.

Die Polizei hat das Video aus der auf dem Armaturenbrett des Taxis installierten Kamera noch nicht gesichert. Sie ermittle nun auch, wie eine rechte Gruppierung Zugriff auf dieses Video bekam und es über deren Plattform den Weg in die sozialen Medien fand.