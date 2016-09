Mann erstochen - Lebensgefährtin in Haft

Die Tat soll sich in diesem Haus in der Mannheimer Pumpwerkstraße abgespielt haben.

Mannheim. Nach dem Tod eines 63-Jährigen im Stadtteil Neckarstadt-West sitzt die 42-jährige Lebensgefährtin des Opfers in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim am Dienstagnachmittag mit. Gegen die Frau werde wegen des dringenden Verdachts des Totschlags ermittelt. Ihr wird vorgeworfen, in der Nacht auf Dienstag gegen 0 Uhr ihren Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung in der Pumpwerkstraße mit einem Messerstich in den Torso tödlich verletzt zu haben. Dabei stand sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei unter dem Einfluss von Alkohol.

Wie es weiter in der Mitteilung heißt, kam es in der Nacht zu lautstarken Beziehungsstreitigkeiten in der Wohnung der Beschuldigten, woraufhin eine Nachbarin die Polizei verständigte. Die eintreffenden Beamten versuchten, den Mann noch zu reanimieren - allerdings ohne Erfolg. Die 42-jährige Frau wurde noch am Tatort festgenommen. Polizisten stellten in der Wohnung ein langes Küchenmesser sicher, bei dem es sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen um die Tatwaffe handelt.

Motiv bislang unklar

Unter vielen Bewohnern der Neckarstadt-West war die Bluttat am Dienstagmittag das wichtigste Gesprächsthema. Was genau passiert ist, darüber wollten sie gegenüber der Presse aber nicht spekulieren. "Die Familie möchte das nicht", sagte eine Frau. Einer weiteren Frau war der Schock ebenfalls sichtlich ins Gesicht geschrieben - nach eigenen Angaben war sie mit dem Opfer verwandt. Eine Nachbarin, die die 42-Jährige Frau nach eigenen Angaben kannte, sagte: Alles was sie wisse, sei, dass ihre Bekannte offenbar den eigenen Partner erstochen habe. "Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen." Ihr zufolge sei die nun Beschuldigte "psychisch angeschlagen" gewesen. Von Streit zwischen ihr und ihrem Partner habe sie allerdings nichts gewusst. "Keiner kapiert das", sagte sie.

Das genaue Motiv für die Tat ist bislang auch den Ermittlern unklar. Nachdem am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen die 42-Jährige erlassen wurde, brachten Beamte sie in eine Justizvollzugsanstalt. (fab/ess/pol)