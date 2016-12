Mann in Bank mit Eisenstange niedergeschlagen

Sparkassen-Filiale in Mannheim-Waldhof:

Mannheim. Ein 64-jähriger Mann ist in einer Sparkassen-Filiale im Speckweg von zwei bislang unbekannten Männern mit einer Eisenstange niedergestreckt und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Überfall gegen 20.10 Uhr am Sonntagabend im Vorraum der Bank in Mannheim-Waldhof.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann unmittelbar nachdem er das Geld abgehoben und eingesteckt hatte, von hinten von einem der Männer mit der Eisenstange auf den Kopf geschlagen. Einer der Männer habe außerdem eine Pistole bei sich getragen.

Als der 64-Jährige sich wehrte, habe einer der Täter erneut mehrfach mit der Eisenstange auf den Mann eingeschlagen. Daraufhin händigte der 64-Jährige den Männern mehrere hundert Euro aus. Die Täter flüchteten über die Hessische Straße in Richtung Waldstraße.

Die zwei Männer werden wie folgt beschrieben: vermutlich Jugendliche, beide schlank, etwa 1,75 Meter groß, beide mit einem Tuch maskiert, laut Polizei vermutlich Südosteuropäer. Einer der Männer war außerdem mit einer hellblauen Jacke mit zwei Zentimeter breiten schwarzen Querstreifen und einer dunklen Hose bekleidet. Der andere Mann trug eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose. Der 64-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/174-5555 entgegen. Insbesondere das Ehepaar, welches sich vor dem Mann in der Filiale aufhielt, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (gbr/dls/pol)