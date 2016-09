Mannheim. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Mann in der Neckarstadt-West mit einem Messer erstochen worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat in der Pumpwerkstraße. Weitere Einzelheiten wollten die Beamten zunächst nicht nennen. Polizei und Staatsanwaltschaft werden voraussichtlich am Dienstagnachmittag nähere Details zur Tat an die Öffentlichkeit herausgeben. (ess/pol)