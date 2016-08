Ein Unbekannter hat am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr an der Kreuzung N2/O2 gegen einen vorbeifahrenden schwarzen Daimler-Benz eines 22-Jährigen getreten. Der Täter flüchtete. Er richtete laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro an. Nach den Angaben ist er etwa 28 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, hat dunkelblonde Haare, trug eine lange weiße Hose. Hinweise ans Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon 0621/174-33 10. (stp/pol)