Mannheim. Kritiker der türkischen Regierung gehen an diesem Freitagabend in Mannheim auf die Straße. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt sind zwei Demonstrationen angemeldet: Der sozialdemokratische CHP Bund Baden-Württemberg versammelt um 18 Uhr Anhänger auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof. Ab 17 Uhr zieht ein kurdischer Demonstrationszug vom Paradeplatz auf der Kurpfalzstraße ("Breite Straße") vorbei am Stadthaus N1 in Richtung Schloss.

Die Demonstrationen richten sich gegen die Festnahme von linksgerichteten HDP-Abgeordneten in der Türkei. Nach Angaben eines Sprechers des Kurdischen Kulturvereins werden mehrere hundert Personen erwartet. Nach seiner unbestätigten Aussage versammeln sich um 18 Uhr auf dem Marktplatz weitere Kritiker der AKP.

Die Polizei ist mit einem "üblichen Kräfteansatz" vor Ort, so Sprecher Norbert Schätzle . (lim)