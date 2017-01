Mannheim: Gasaustritt in S 1 gestoppt - weiter Sperrungen

Weiträumige Sperrung wegen eines Gasaustritts am Donnerstagvormittag in der Mannheimer Innenstadt.

Mannheim. Nachdem eine Zuleitung gesperrt wurde, tritt aus dem Leck an einer Gasversorgungsleitung im Bereich des Quadrats S 1/Breite Straße in der Mannheimer Innenstadt "praktisch kein Gas mehr aus". Das teilte ein Sprecher der MVV mit. Um weiter an der beschädigten Leitung arbeiten zu können, wird diese jetzt freigelegt. Die Reparatur werde laut MVV noch einige Stunden in Anspruch nehmen.

Gegen 10 Uhr war es im Bereich des Quadrats S 1/Breite Straße zu einer hohen Gaskonzentration gekommen, wie die Stadt Mannheim mitteilte. Vorsorglich war der Strom in den Gebäuden rund um das Gasleck abgeschaltet worden. Zudem mussten Marktplatz-Aussteller ihre Öfen ausschalten, berichten unter anderem Kai und Tanja Ziesling von einem Gemüsestand vor Ort. "Sicherheit geht vor", sagen beide.

Von der weiträumigen Sperrung durch Polizei und Feuerwehr waren auch umliegende Geschäfts- und Wohnräume betroffen. Die evakuierten Bewohner kamen laut Stadt zunächst in der Abendakademie unter, wo zeitweise rund 50 Personen untergebracht waren.

Straßenbahnen werden umgeleitet

Viele Menschen versammelten sich derweil an den Absperrbändern, manche liefen anfangs einfach hindurch, wie eine Redakteurin vor Ort berichtet. Die Polizei hat die Situation demnach mittlerweile unter Kontrolle.

Der Straßenbahnverkehr zwischen Paradeplatz und Kurpfalzkreisel ist unterbrochen. Wie die RNV mitteilt, werden voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden die Haltestellen "Abendakademie" und "Marktplatz" nicht angefahren. Davon betroffen sind die Linien 1, 3, 4/4A, 5/5A, 7 und 15, die über die Dahlbergstraße und den Ring umgeleitet werden.

Nach ersten Angaben der Polizei wurde das Leck in einem Haus in S 1, 7 festgestellt. Neben Experten der MVV sind auch Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und den Johannitern vor Ort.

Betroffene können sich auch über das Bürgertelefon der Stadt unter der Nummer 115 informieren. (dk/sma/dls/gbr/pol/ena)