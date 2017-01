Mannheim ist weltoffen, aber nicht romantisch

Bleiben oder gehen? Diese Entscheidung kommt auch auf Felipe Kayser (l.) und Mira Kamp zu - beide studieren im Masterstudiengang Management an der Universität Mannheim. © Tröster

Die Stadt Mannheim profitiert vom hohen Ansehen ihrer Hochschulen. 64 Prozent der Studenten sagen, dass sie wegen des guten Rufs ihrer jeweiligen Hochschule in die Stadt gekommen sind. Auf den weiteren Plätzen folgen die Gründe, dass die Befragten oder Verwandte von ihnen bereits in oder nahe bei Mannheim wohnten. Das ist ein Ergebnis einer Befragung, die Bürgermeister Michael Grötsch gestern vorgestellt hat.

Insgesamt geben die Studenten Mannheim recht gute Noten. Besonders positiv schneiden die Verkehrsanbindung, das Nachtleben, das kulturelle Angebot und die Einkaufsmöglichkeiten ab. Deutlich schlechtere Einschätzungen gab es dabei in den Bereichen Wohnungsangebot und Kinderbetreuung - in diesem Punkt antworteten allerdings nur 113 von insgesamt 1696 Teilnehmern.

Von einer "Kontinuität der guten Ergebnisse" sprach Bürgermeister Grötsch gestern bei der Vorstellung der Zahlen im Rathaus. Die Stadt hat die Befragung bereits zum dritten Mal in Auftrag gegeben, gesammelt wurden die Daten von dem Mannheimer Spiegel Institut. Insgesamt beteiligten sich 1696 Studenten verschiedener Hochschulen, von denen 1241 auch in Mannheim wohnen. Die Veränderung zur Befragung aus dem Jahr 2014 fallen in der Tat sehr gering aus.

Die Befragung Die Umfrage hat das Spiegel Institut im Auftrag der Stadt Mannheim zum dritten Mal nach 2012 und 2014 durchgeführt. Alle in Mannheim Studierenden von ihren Hochschulen dazu aufgerufen, sich an der Befragung im Internet zu beteiligen. An der Befragung im Herbst 2016 nahmen 1696 Studierende teil, das sind deutlich mehr als bei der Umfrage 2014 - da waren es noch rund 1200 Teilnehmer. Beteiligt haben sich Studenten von verschiedenen Mannheimer Hochschulen. Damit das Ergebnis vergleichbar ist, hat das Institut die Zahlen der Teilnehmer mit den prozentualen Anteilen der Hochschulen angeglichen. bro

Die meisten wohnen in WGs

Die Zahlen, sagte Dirk Obermeier vom Spiegel Institut, werfen ein Schlaglicht auf den Lebensalltag der rund 28 000 Studenten in Mannheim. Demnach wohnt rund die Hälfte der Befragten in Wohngemeinschaften, nur rund sechs Prozent sind noch bei den Eltern zuhause, 26 Prozent haben ihre eigene Wohnung oder ihr eigenes Appartement in einem Studentenwohnheim. Damit bestätigt die neuerliche Umfrage die Einschätzung, dass die Hochschulen durch ihren Ruf Studenten von überall her anziehen und nicht nur junge Menschen aus der Region hier studieren.

Für den Fachbereich Wirtschaftsförderung, der die Befragung in Auftrag gegeben hat, ist dabei besonders von Bedeutung, ob sich die Studenten vorstellen können, hier auch auf Dauer zu bleiben. Schließlich geht es darum, den Unternehmen die gefragten Fachkräfte bieten zu können. Insgesamt sagen 59 Prozent der Befragten, dass sie fest vorhaben (elf Prozent), es ernsthaft in Erwägung ziehen (zwölf Prozent) oder sich vorstellen können (36 Prozent) in Mannheim und der Region zu bleiben. 37 Prozent dagegen sind sich sicher, die Region nach ihrem Abschluss wieder zu verlassen.

Sehr positiv sehen die Studenten die wirtschaftliche Situation in Mannheim. 59 Prozent der Befragten halten die Stadt für einen sehr guten Unternehmensstandort, besonders bekannt sind dabei die Großunternehmen, bei den hier angesiedelten mittleren und kleineren Firmen sinkt die Bekanntheit deutlich. Christiane Ram, Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung, sieht hier einen Ansatzpunkt - "die kleinen Unternehmen müssen wir noch bekannter machen".

Großen Wert legen die Befragten auch auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in ihrem späteren Job - 72 Prozent halten das für sehr wichtig, 52 Prozent halten zudem Gleichstellung und "Diversity" für entscheidend bei der Wahl ihres Arbeitgebers.

Keine Stadt des Umweltschutzes

Mannheim als Stadt halten die Studenten für lebendig, vielseitig und weltoffen - diese Adjektive kreuzten die meisten auf einer Auswahlliste an, weit vorne stehen auch noch aktiv und tolerant. Dagegen sehen die angehenden Akademiker Mannheim keinesfalls als romantisch und glamourös und kaum als konservativ, traditionell und auch nicht als umweltfreundlich.