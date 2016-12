Mannheim: Mutmaßlicher Marihuana-Züchter in Untersuchungshaft

Mannheim. Weil er in seiner Wohnung Marihuana angebaut und es danach verkauft haben soll, sitzt ein 40-jähriger Mannheimer in Untersuchungshaft. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft kamen im September erste Hinweise auf einen Marihuana-Anbau des Mannes. Als sich der Verdacht weiter erhärtete, wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und die Wohnung des Mannheimers unter die Lupe genommen.

Dabei stießen die Beamten am Donnerstag vergangener Woche (24. November) nicht nur auf eine hochwertige Aufzuchtanlage mit 19 nahezu erntereifen und sechs mittelgroßen Marihuanapflanzen. Auch eine beträchtliche Anzahl an Setzlingen befand sich in den Räumen. In der Gefriertruhe des Mannes lagerten den Angaben zufolge zudem über 1000 Gramm Marihuanablüten.

Aufgrund der eindeutigen Spurenlage wurde der 40-Jährige am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Die Richterin erließ Haftbefehl wegen Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern an. (pol/ben)