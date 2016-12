Mannheim ringt um Kurs in der Flüchtlingsaufnahme

Sollen in Mannheim alle Flüchtlinge zentral aufgenommen werden, die nach Baden-Württemberg kommen? Die Landesregierung will diese Einrichtung dauerhaft auf dem Coleman-Gelände im Norden der Stadt ansiedeln. Stadtspitze und die Stadträte ringen, wie sie mit dem Plan umgehen sollen, auch heute in der Gemeinderatssitzung (16 Uhr, Stadthaus). CDU und Grüne lehnen das Zentrum in eigenen Anträgen ab. Ob es ein gemeinsames Votum des Gremiums gibt, ist offen.

Was passiert in einem landesweiten zentralen Ankunftszentrum?

Dort werden die Daten der Flüchtlinge erfasst, sie werden medizinisch untersucht und stellen ihren Asylantrag, in manchen Fällen folgt gleich eine Entscheidung. Nach dem Ankunftszentrum werden sie in eine Landeserstaufnahmestelle (LEA) gebracht, von dort geht's nach spätestens sechs Monaten zur sogenannten vorläufigen Unterbringung in Kommunen. Derzeit befindet sich das Ankunftszentrum im Patrick-Henry-Village in Heidelberg. Für die Fläche hat die Stadt Heidelberg aber andere Pläne. Als neuen Standort will das Land Coleman, mit Priorität zwei stehen auf der Liste zudem die Spinelli-Kaserne (wegen der Buga-Pläne wohl eher unwahrscheinlich) sowie eine Kaserne in Schwetzingen.

Was kann die Stadt in dieser Sache entscheiden?

Nichts. Das Ankunftszentrum ist eine Einrichtung des Landes, das Coleman-Gelände geht nach einem Abzug der Amerikaner direkt an den Bund über. Die Stadt Mannheim hat hier rechtlich überhaupt kein Mitspracherecht. Alles, was sie tun kann, ist politisch Druck auszuüben.

Wer finanziert ein solches Ankunftszentrum?

Das ist komplett Sache des Landes, genauso wie die Finanzierung der LEAs. Anders sieht es bei der vorläufigen Unterbringung aus - hier müssen sich die Kommunen um alles kümmern, vom Land erhalten sie dafür eine Pauschale von zuletzt jährlich knapp 14 000 Euro pro Person. Die vorläufige Unterbringung endet nach dem Entscheid über den Asylantrag, spätestens aber nach zwei Jahren. Dann beginnt die Phase der sogenannten Anschlussunterbringung. Für sie ist komplett die Kommune zuständig.

Wie sind derzeit die Positionen in Stadtspitze und Gemeinderat?

Das Aufnahmezentrum wird überwiegend skeptisch gesehen. Gleichzeitig rechnen zumindest viele schon damit, dass die Einrichtung wahrscheinlich nach Coleman kommen wird. Es geht jetzt also auch um den "Preis" dafür, den man mit der Landesregierung aushandeln kann. In den Anträgen und Resolutionsentwürfen ist etwa von finanzieller Unterstützung bei der Integration von Rumänen und Bulgaren und von mehr Polizei die Rede.

Was würde passieren, wenn sich die Stadt total verweigert?

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder das Land setzt sich durch und richtet das Ankunftszentrum trotzdem ein. Oder es kommt nicht. Mannheim hätte dann künftig keine Landeseinrichtung für Flüchtlinge mehr - denn langfristig will das Land hier keine LEAs mehr betreiben. Wenn es aber keine Landeseinrichtung mehr gibt, müsste die Stadt - wie andere Kommunen auch - Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung versorgen. Das würde dann wohl dezentral in den Stadtteilen passieren. Wegen der LEAs war Mannheim bislang davon befreit. Die Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung werden nach Einwohnerzahl verteilt. Zuletzt war die Rede davon, dass Mannheim in diesem Fall drei Prozent der Asylbewerber im Land versorgen müsste. Im Rathaus wird derzeit berechnet, welche Kosten das verursachen würde.

Wie viele Flüchtlinge befinden sich in einem Ankunftszentrum? Und wie lange bleiben sie dort?

Eine genaue Konzeption aus Stuttgart liegt noch nicht vor, heißt es aus dem Rathaus. Die Rede ist von bis zu 3500 Flüchtlingen, für die in dem Zentrum Platz sein soll. Diese Zahl nannte Oberbürgermeister Peter Kurz kürzlich auch im Hauptausschuss. Ein solches Zentrum ist geprägt von einem ständigen Kommen und Gehen. Der einzelne Flüchtling bleibe maximal zehn bis 14 Tage, so Kurz damals weiter. Bisweilen ist zu hören, dass diese Flüchtlinge wegen der kurzen Aufenthaltsdauer in den umliegenden Stadtteilen kaum oder gar nicht zu sehen sein werden.

Wird die US-Armee die Coleman-Kaserne überhaupt räumen?

Das ist derzeit unklar. Die US-Armee hatte kürzlich auf Anfrage dieser Zeitung erklärt, dass eine Entscheidung im Sommer fallen soll. Alles sei möglich: eine komplette Rückgabe der Fläche an den Bund genauso wie eine teilweise Rückgabe. Und auch die Option, dass die Amerikaner den Stützpunkt weiterbetreiben.