Mannheim sicherer als Karlsruhe

Alle Bilder anzeigen Bei Unfällen mit Straßenbahnen sind Fußgänger die Hauptleidtragenden. Hier eine Aufnahme nach einem tödlichen Unfall 2012. © Prosswitz

Die Straßenbahn zu nutzen, ist nicht unbedingt sicherer als eine Autofahrt. Das haben jetzt die Deutschen Versicherer in einer deutschlandweiten Vergleichsstudie herausgefunden. Mannheim/Ludwigshafen und Heidelberg schneiden dabei in der Straßenbahn-Unfallstatistik relativ unauffällig ab.

In der Studie haben Forscher des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 4100 Straßenbahnunfälle aus den Jahren 2009 bis 2011 in 58 deutschen Städten untersucht. In Mannheim und Ludwigshafen - die Städte werden in der Studie wegen des zusammenhängenden Stadtbahnnetzes als eine behandelt - wurden in dem Zeitraum 41 Personen bei Unfällen mit Straßenbahnen der Erhebung zufolge schwer verletzt oder sogar getötet. In Heidelberg wurden in dem Zeitraum demnach elf Menschen schwer verletzt oder getötet. Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg liegen dabei bei einem Deutschlandvergleich im Mittelfeld.

Bahnen nur selten schuld

Straßenbahn-Unfallstatistik Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat die Daten aus 58 Städten gesammelt.

der Daten sei es, einen Überblick über die Häufigkeit von Unfällen mit Straßenbahnen zu geben und Verbesserungen aufzuzeigen. Die Tabelle zeigt die Rangfolge absteigend von Karlsruhe mit den meisten Unfällen bis zur sichersten Stadt Halberstadt. (bro)

Bezogen auf die Größe des Streckennetzes landen Mannheim/Ludwigshafen auf Rang 25, nimmt man die Einwohnerzahl der Städte als Bezugsgröße, kommen die Kommunen auf Rang 15. Heidelberg kommt nach beiden Vergleichsarten auf Rang 22. Angeführt wird die Liste der "gefährlichsten" Städte von zwei badischen Vertretern: Karlsruhe und Freiburg liegen hier ganz vorne.

Hauptleidtragende bei Straßenbahnunfällen sind dem GDV zufolge Fußgänger. Drei Viertel der Getöteten seien Fußgänger, gefolgt von Radfahrern. Besonders durch das hohe Gewicht der Fahrzeuge und ihr Bremsverhalten seien Kollisionen mit Straßenbahnen "insgesamt deutlich schwerer als mit Autos und Bussen", schreiben die Experten. Schuld seien die Bahnen nur selten: Gerade mal in 16 Prozent der Unfälle seien sie Hauptverursacher.

Der GDV gibt auch Ratschläge, wie der Straßenbahnverkehr sicherer gestaltet werden könne. Am besten sei dabei eine separate Gleisführung neben der Fahrbahn. Wo das nicht geht, müssten besonders Kreuzungen genau geplant werden. Zudem müsse die Sicherheit an Fußgängerübergängen erhöht werden. Hierzu laufe derzeit eine Untersuchung bei der Bundesanstalt für Straßenwesen.

In Mannheim war zuletzt im April dieses Jahres ein 15 Jahre alter Junge an einer Haltestelle von einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Der Jugendliche wurde an der Haltestelle "Am Aubuckel" in Feudenheim von einer Bahn erfasst und schwer am Kopf verletzt. Den letzten tödlichen Unfall gab es im Januar 2014 - damals wurde ein 33-Jähriger an der Haltestelle "Neckarplatt" von einer Bahn erfasst, als er die Gleise überquerte.

Eine Stellungnahme der RNV zu der Studie der Versicherungswirtschaft gab es gestern nicht.