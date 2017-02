Mannheim vorn, Handlung weit hergeholt

Dimi Schulze (gespielt von Adam Bousdoukos) lässt sich bei seiner Arbeit von seiner Assistentin Aishe (Sara Fazilat) filmen, um damit im Internet für seine Anwaltsdienste zu werben. © SWR/kurhaus production/Johannes Krieg

Das Beste gleich vorweg: So viel Mannheim gab es lange nicht mehr zur besten Sendezeit! Anders als im vergangenen Jahr bei den Katja-Riemann-Filmen ("Emma nach Mitternacht") muss man sich bei "Dimitrios Schulze" nie fragen, was davon bitteschön hier gedreht sein soll. Die Stadt dient als Dauerkulisse. Nicht mit ihren klassischen Motiven wie Wasserturm und Schloss, sondern sie wird so gezeigt, wie Mannheim mancherorts eben auch ist: jung, cool und multikulturell. Da fällt nicht ins Gewicht, dass nicht alles, was im Jungbusch spielt, auch dort gedreht ist - so steht der Gemüseladen von "Dimis" Mutter in Wirklichkeit in der Schwetzingerstadt.

Wie der Blumepeter in New York

Allerdings dürfte das üppige Lokalkolorit Menschen, die nicht zwischen Böhl-Iggelheim und Wald-Michelbach wohnen, weniger beglücken. Ihnen kann man kaum verdenken, wenn sie Donnerstagabend weggeschaltet haben. Und falls nicht, spricht das eher für ihre niedrigen Erwartungen an jenen Sendeplatz als für diesen Film.

Das ARD-Label "Donnerstagskrimi" führt indes in die Irre. Die Krimihandlung ist so banal wie nebensächlich. Zwar lebt auch mancher "Tatort" (schöne Grüße nach Münster) nur vom klamaukigen Miteinander seiner Protagonisten. Doch bei "Dimi" und seinem Gegenpart, Revierleiter Sultan Cakmak, funktioniert das wenig bis gar nicht. Schade. Aus der Konstellation griechischstämmiger Anwalt/türkischstämmiger Polizist, die sich seit Schülertagen kennen und nun Rivalen sind, könnte man sehr viel mehr machen.

An den Schauspielern liegt es nicht. Adam Bousdoukos ist als "Dimi" nicht schlecht, war in anderen, vielschichtigeren Rollen aber schon deutlich besser. Und Kida Khodr hat in vielen Filmen bewiesen, dass er seine Figuren auch ironisch brechen kann. Doch der fiese Revierleiter, den er hier geben muss, wirkt viel zu holzschnittartig. Und Vergleiche mit der US-Serie "Better Call Saul" fallen vernichtend aus. Das ist, als würde man das Blumepeter-Denkmal auf den Kapuzinerplanken mit der Freiheitsstatue in New York auf eine Stufe stellen.

Wenigstens ein paar witzige Szenen hat der ARD-Film dann doch - etwa, wie der Revierleiter auf dem Fahrrad eine Blaulicht-Eskorte durch die Böckstraße führt. Auch entwickeln sich einige Nebenfiguren, allen voran Anwaltsgehilfin Aishe, die mit ihrem Kopftuch anfangs nur klischeehaft wirkt.

Sollte aus dem Pilotfilm eine Serie werden - was aus Mannheimer Sicht sehr wünschenswert wäre - liegt hier eine Chance. Mit "Türkisch für Anfänger" hat die ARD bereits bewiesen, wie gut Multi-Kulti-Komödien funktionieren können - sowohl mit Witzen über Migranten als auch über Einheimische. Drehbuchautor Fred Breinersdorfer hätte da sicher noch mehr lustige Ideen, als an diesem Sendeplatz gewünscht waren.

Und bitte nicht einwenden, die Probleme in Mulikulti-Vierteln seien viel zu ernst für Humoristisches. Wer so argumentiert, verkennt das Wesen der Fernsehunterhaltung.

Eines wäre noch festzuhalten: Eigentlich ist der Name "Dimi" ja von der früheren Waldhof-Vorstopper-Legende Dimitrios Tsionanis und seinem Restaurant belegt. Aber die Mannheimer haben große Herzen. Da passen mehrere "Dimis" rein.