Mannheim. In einem Wohnhaus im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei wurde den Einsatzkräften gegen 16 Uhr ein Dehnfugenbrand in einem Haus in der Uhlandstraße gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahm das Geschehen vom vierten Obergeschoss des Hauses aus seinen Lauf. Bereits kurze Zeit später hatten alle anwesenden Bewohner das Gebäude verlassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte es bei Bauarbeiten an dem Haus zu dem Brand gekommen sein.

Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, da die Feuerwehr teilweise Wände aufbrechen muss, um an den eigentlichen Brandherd zu kommen. Mit einer längeren Einsatzdauer muss gerechnet werden. Verletzte sind nicht zu beklagen, zur Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. (mik/pol)