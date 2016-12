Mannheimer Mieten steigen langsamer

Wer in Mannheim eine Wohnung mieten möchte, muss deutlich mehr bezahlen als in Ludwigshafen, aber weniger als etwa in Heidelberg.

Die Mieten in Mannheim sind in den vergangenen zwei Jahren gestiegen, allerdings weniger stark als in den Vorjahren. Gestern hat die Stadt den neuen Mietspiegel vorgestellt, demnach liegt die ortsübliche Vergleichsmiete im Durchschnitt bei 7,05 Euro pro Quadratmeter. Das ist ein Anstieg um 5,1 Prozent zum letzten Mietspiegel, der vor zwei Jahren erhoben worden war. In den beiden Jahren zuvor war das Mietniveau noch um 7,2 Prozent gestiegen.

Verteilt auf die beiden Jahre 2015 und 2016 beträgt der Anstieg jetzt jeweils 2,55 Prozent. Das Mietniveau sei damit im Vergleich zu anderen Ballungsräumen moderat, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. In Heidelberg liegt die ortsübliche Vergleichsmiete im Durchschnitt bei 8,40 Euro, in Stuttgart bei 8,44 Euro (beides Stand 2015), in Freiburg bei 8,25 Euro (Stand 2016). Unter dem Mannheimer Niveau liegt in Ludwigshafen mit 5,90 Euro (Stand 2015).

Mannheim habe "einen Wohnungsmarkt, der in der Lage ist, den Menschen einen sozialangemessenen Mietpreis zu präsentieren", sagte der zuständige Bürgermeister Lothar Quast (SPD) bei der Vorstellung der Zahlen gestern im Rathaus. Die Mietsituation sei in der Stadt nicht sehr angespannt. Das ergebe auch die Einschätzung des Landes. Schließlich sei für Mannheim bislang die Mietpreisbremse nicht eingeführt worden. Die Landesregierung hat dies nur in Städten und Kreisen erlaubt, wo der Markt als angespannt gilt. "Trotzdem müssen wir im Auge behalten, alle Menschen in dieser Stadt mit Wohnungen zu versorgen", sagte der Bürgermeister.

Der Mietspiegel 2016 Der Mietspiegel steht kostenlos im Internet zur Verfügung: www.mannheim.de/mietspiegel Die Tabellen hängen zudem im Beratungszentrum im Collini Center aus (Mo. bis Do.: 8 bis 17 Uhr, Fr.: 8 bis 12 Uhr). Ein geringes Kontingent an Broschüren gibt es auch bei der Stadt, sie bietet ebenfalls telefonische Beratung an. Infos unter 0621/293-7860 oder -7818). Ein Abdruck des Mietspiegels ist nicht mehr möglich, da er aus vier Einzeltabellen und zugehörigen Anleitungen besteht. bro

"Nicht beruhigend", findet dagegen Gabriel Höfle, Vorsitzender des Mannheimer Mietervereins, die Zahlen. "Auf den Wohnungsmarkt lassen sie jedenfalls keine Rückschlüsse zu", findet Höfle, er hält die Lage in Mannheim besonders bei kleinen und bei großen Wohnungen weiterhin für angespannt. Tatsächlich sind im Mietspiegel die kleinen Wohnungen bis etwa 30 Quadratmeter pro Quadratmeter mit Abstand am teuersten.

Die Durchschnittsmiete wollte Josef Piontek, Vorsitzender des Eigentümervereins Haus und Grund, nicht bewerten. Für ihn sei jedenfalls klar, dass es in Mannheim keine Wohnungsnot und auch keinen angespannten Markt wie etwa in Heidelberg gebe. Kritik übte Piontek an einem anderen Punkt. "Was uns stört, ist die starke Einbeziehung der GBG-Wohnungen." Gut 13 Prozent der im Mietspiegel berücksichtigten Wohnungen gehören der kommunalen Gesellschaft GBG. Laut Stadt ist der Prozentsatz genau so hoch wie der Bestand der GBG-Wohnungen in Mannheim. Durch die niedrigen Durchschnittsmieten bei der GBG werde aber quasi von der Kommune das Niveau des gesamten Mietspiegels gesenkt, "hier müssen wir über andere Lösungen nachdenken", forderte Piontek.

Neuvermietungen gehen extra

Der Mietspiegel bietet einen Überblick über die sogenannten Bestandsmieten, für die er auch eine rechtlich bindende Wirkung hat. Wenn also ein Vermieter die Miete einer Wohnung erhöhen will, kann er eine Zustimmung nur verlangen, wenn die ortsübliche Vergleichsmiete dadurch nicht überschritten wird. Nicht betroffen sind davon Neuvermietungen. Hier haben Immobilienbesitzer in der Regel freie Hand, das Niveau liegt darum oftmals deutlich höher.

Der Mannheimer Mietspiegel erscheint seit 1973 alle zwei Jahre, in diesem Jahr erstmals in veränderter Form. Bislang handelte es sich um eine Tabelle, in der nur Baujahr, Größe und der Zustand der Wohnung enthalten war. Jetzt berücksichtigt der Mietspiegel viele Einzelkriterien, von der Fußbodenheizung über die Lage, die Nähe zu Grünanlagen und Einkaufsmöglichkeiten bis zur Gegensprechanlage - für alles gibt es Zu- oder Abschläge auf den Grundwert. Das Verfahren soll genauer sein, Haus und Grund und Mieterbund befürchten allerdings mehr Streitigkeiten um die verschiedenen Merkmale.