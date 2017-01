Marie stößt Sophie vom Thron

Alle Bilder anzeigen Sie sind erst seit ein paar Tagen auf der Welt (v.l.): Nina (geboren am 7. Januar), Ayhan (5. Januar), Erhun (6. Januar), Edric (3. Januar) und Elif (8. Januar). © Tröster

2016 ist eine kleine Sensation passiert: Nachdem Sophie die Hitliste der Vornamen seit Jahren in Mannheim anführt, ist sie nun vom Thron gestoßen worden. Marie hält neuerdings das Zepter hoch. Bei den Jungs hat Alexander der Kleine das Mannheimer Reich der Vornamen erobert. Elias muss sich nach seinem Spitzenplatz 2015 mit dem zweiten Rang begnügen. Auffällig ist allerdings die Vielfalt bei den Jungs mit Paul, David, Jonas, Noah oder auch Leon. Bei den Mädchen lässt das Namens-Potpourri zu wünschen übrig. Marie, Maria, Sophie, Sophia dominieren gemeinsam mit der kleinen Ausreißerin Emilia die Top fünf. Auf den hinteren Plätzen wird es dann mit Anna, Emma, Elif, Charlotte und Johanna doch ein wenig kreativer.

Von Wilfried bis Theodora

Die beiden Letztgenannten sind dann auch gleichzeitig zwei Neueinsteigerinnen. Bei ihren männlichen Baby-Kollegen sind Jonas, Leon und Julian ganz frisch wieder unter die Top zehn gerutscht. Vor allem Julians Sprung ist beachtlich - von Platz 32 auf den zehnten. Während die Spitzenreiter alle zwischen 54 und 25 Mal in Mannheim vergeben wurden, gibt es auch Babys, die 2016 ein Alleinstellungsmerkmal in der Quadratestadt haben. Jeweils einmal erblickten Ute, Ursula und Theodora das Licht der Welt; Theodora ist die weibliche Form von Theodor, der sich aus dem Griechischen aus "theos" und "doron" zusammensetzt und übersetzt "Gottes Gabe" heißt. Besonders passend also für dieses Geschenk. Auch bei den Jungs erlebten die älteren Namen eine kleine Renaissance. So recken in den nächsten Jahren drei Kinder das Köpfchen in die Höhe, wenn sie Willem, Wilfried oder Volker hören.

Das Standesamt konnte im vergangenen Jahr jedem Namen zustimmen. Anders als im bundesweiten Vergleich gab es keine skurrilen Namen wie etwa Holunda, Ulme, Uwelia, Pims oder Univers, die abgelehnt wurden, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) mitteilt. Christmas, Vinsten, Elfina, Thorunn, Blade, Kedyra, Morticia, Feanor, Miracle und Lunis fanden in deutschen Standesämtern allerdings den Weg in die Geburtsurkunde. Ob sich die Mannheimer Namensbestenliste auch mit dem deutschlandweiten Trend deckt, ist laut GfdS noch nicht sicher, aber alles sehe danach aus.

262 Babys mehr als 2015

Sophie und Marie, Maximilian und Alexander - diese Namen haben in den vergangenen Jahren ihre Spitzenpositionen hierzulande verteidigt. Doch 2016 gebe es in Deutschland auch Aufsteiger wie Mila oder Elias. Zumindest bei den Jungs scheinen die Mannheimer daher Trendsetter zu sein, denn der biblische Bubenname hat sich seit 2011 immer weiter nach vorne gekämpft und 2015 schließlich die Krone aufgesetzt. Lange blieb er allerdings nicht im Amt. Alexander kam, sah und siegte 2016.

Auch wenn sich der Eindruck aufdrängt, dass in den nächsten Jahren alle Kinder auf Alexander und Elias sowie auf Marie und Sophie hören, so verzeichnet die Stadt durchaus Unterschiede. Es gab nämlich im vergangenen Jahr 1328 verschiedene männliche und 1359 verschiedene weibliche Namen. Und ein Rekord verbucht Mannheim ebenfalls 2016: Mit 4105 Kindern ist die Zahl der Geburten deutlich gestiegen. Im Vorjahr erblickten "nur" 3843 Babys das Licht der Welt - und noch ist ihnen allen ganz egal, welchen Namen sie tragen.