Maßarbeit am Gas-Haupthahn

Eine Grube, groß wie ein halber Tennisplatz und etwa fünf Meter tief. Unten verlaufen mehrere Leitungen aus Stahl. Hier im Grünen, zwischen dem Rhein und dem westlichen Rand von Sandhofen, befindet sich etwas salopp formuliert Mannheims Gas-Haupthahn. Dort laufen derzeit aufwendige Reparaturarbeiten. Die MVV Energie erneuert einen großen Schieber - das ist eine Art Hahn für die Gasleitung.

Häuser bekommen weiter Gas

Mannheim wird über eine rund 60 Zentimeter dicke Leitung mit Erdgas versorgt, die aus Richtung Lampertheim im Boden verläuft. Das Gas kommt mit einem Druck von 64 bar, das ist mehr als 15 Mal so viel wie in einer Wasserleitung. An jener Stelle westlich von Sandhofen teilt sich die Leitung in mehrere parallel verlaufende, die mit insgesamt 15 Schiebern versehen sind. Mit Hilfe dieser Armaturen lässt sich der Gasfluss steuern - und gegebenenfalls ganz abstellen. Der größte Schieber in dieser Anordnung hat nicht mehr geschlossen, deshalb tauscht ihn die MVV nun aus.

Das Netz Die Gesamtlänge des Mannheimer Gasnetzes beträgt rund 1360 Kilometer . Das ist ungefähr so weit wie von Hamburg nach Rom.

In Mannheim gibt es laut MVV Energie 38 000 Gasanschlüsse bei Privat- und Gewerbekunden.

Die meisten Haushalte in Mannheim heizen allerdings mit Fernwärme - rund 60 Prozent werden mit dieser Energieform versorgt.

Die MVV Energie hat nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2014/2015 rund 80 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau ihrer Netze für Strom, Gas, Wärme und Wasser investiert. (imo)

Die Grube ist mit Spundwänden aus Metall gesichert, über ein Gerüst kann man auf eine Mittelebene und von dort ganz nach unten steigen. Am Zugang zur Baustelle steht ein dreieckiges Schild mit einer durchgestrichenen Zigarette darauf, "Arbeiten an Gasleitungen" steht darunter. Das Gas ist natürlich längst abgestellt, weiter nördlich in Richtung Lampertheim befindet sich nochmal ein Hahn, der geschlossen wurde. Damit die Mannheimer während der Bauarbeiten nicht vom Gas abgeschnitten sind, wird das Netz über eine Zuleitung im Süden der Stadt versorgt.

Bei der Einrichtung einer solchen Baustelle seien etliche Vorarbeiten nötig, sagt Tobias Erdmann, der zuständige Projektleiter bei der MVV. "Sie müssen den Hahn schließen, dann den Druck von der Leitung nehmen und die Leitung schließlich mit Druckluft spülen, damit keine Gastreste mehr drin sind." Die Mitarbeiter einer Fachfirma trennen gerade die alte, von einer Kruste aus Erde überzogene Armatur von der Leitung. Um das Rohr haben sie ein manschettenähnliches Gerät gelegt, in dem sich eine Art Drehmeisel befindet. Der schneidet, von Hydraulik betrieben, die Stahlleitung mit der rund einen Zentimeter dicken Wand langsam durch, eine halbe Stunde wird er dafür brauchen.

Ein Autokran hebt den Schieber später aus der Grube und setzt den neuen ein, der schon bereit steht. Die Armatur ist fünf Meter hoch und mehrere Tonnen schwer, in ihrem Innern befindet sich eine Stahlkugel mit einer längs verlaufenden Öffnung. Über ein Getriebe im langen Hals der Armatur kann die Kugel um 90 Grad gedreht werden - dann ist die Leitung zu. Das Stück sei eine Sonderanfertigung, Lieferzeit ein halbes Jahr, Kosten rund 70 000 Euro. Der Schieber müsse einen immensen Gasdruck aushalten, erklärt Bodo Kleinevoß, bei der MVV-Netzgesellschaft Netrion zuständig für Betrieb und Instandhaltung der Anlagen. Der bisherige sei mehr als 50 Jahre alt, sagt er, da könne die Mechanik schon mal kaputt gehen. Die Leitungen selbst allerdings könnten durchaus noch weitere 50 Jahre halten.

Den neuen Schieber müssen die Monteure exakt einpassen. "Das ist Millimeterarbeit", sagt Erdmann. Danach wird die Verbindung geschweißt. Wenn alles fertig ist, prüfen Experten, ob die Schweißnähte auch dicht sind. Hier kommen unter anderem Röntgentechnik und Ultraschall zum Einsatz. Ab 7. Oktober soll dann wieder Erdgas fließen.